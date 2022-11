Main ContentPlaceholder

Hallituksen funikulaari kulkee taas

Sanna Marinin hallituksen työ on viime viikot ollut tukkoista, kun keskusta on jarruttanut kesken olleita lakipaketteja. Se johti näkyviin riitoihin, sillä hallituksella on tärkeä deadline huomenna torstaina.

Pääministeri Sanna Marin osallistui Tampereen kaupunginvaltuuston kokoukseen maanantaina.

Tampereen kaupunginvaltuusto piti maanantaina koko työpäivän mittaisen kokouksen, jossa se päätti kaupungin talousarviosta. Kokouksessa käsiteltiin monia Tampereelle tärkeitä asioita, mutta se antoi tällä kertaa myös valtakunnallisesti tärkeän signaalin. Kokouksessa istui nimittäin myös kaupunginvaltuutettu ja pääministeri Sanna Marin (sd). Pääministeri tuskin käyttäisi aikaansa kuuntelemalla valtuustosalissa tuntitolkulla pohdintoja esimerkiksi funikulaarin tarpeesta Tampereella, jos hallitus olisi akuutissa vaarassa kaatua. Hallituksen työ on viime viikot ollut tukkoista, kun keskusta alkoi jarruttaa sovittuja lakipaketteja. Se johti näkyviin riitoihin, sillä hallituksella on tärkeä deadline tämän viikon torstaina. Hallituksen pitäisi viimeistään silloin hyväksyä ne lakiesitykset, jotka se haluaa eduskunnan ehtivän vielä käsitellä. Hallitustyöskentely alkoi tökkiä kunnolla lokakuussa, kun keskustan kannatus gallupeissa oli historiallisen alhainen. Lisäksi keskustaa aiemmin äänestäneistä poikkeuksellisen moni on epävarma puoluekannastaan. Luvut hermostuttivat eduskuntaryhmässä, sillä moni keskustan edustaja pelkää putoavansa eduskunnasta ensi kevään vaaleissa. Keskustalle tuli kiire näyttää, että puolue ajaa keskustalaisten asiaa. Siksi hallituskumppanit ovat odottaneet keskustan kannatuslukuja lähes yhtä huolissaan kuin keskustalaiset itse. Tuoreessa HS-gallupissa (HS 16.11.) kannatus oli pudonnut edelleen ja oli nyt 10,1 prosenttia, joten keskustan hermoilu ei hellitä. Keskustan kannattajat haluavat keskustan pysyvän tiukkana, mutta niin, että hallitusta ei kaadeta. Hallituksen kaataminen olisi heistä nykyisessä tilanteessa vastuutonta. Niinpä keskustankin on taivuttava kompromisseihin. Niitä hierottiin keskiviikkona, sillä torstain istunnossa pitäisi olla selvyys etenevistä lakihankkeista. Hallituksen oma funikulaari siis nytkähti eteenpäin. Tähän asti polttoaineena on tosin ollut velkaraha. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.