Jos odotti nollakorkomaailman jatkuvan loputtomiin ja teki asunto-ostonsa tai asuntosijoituksensa tällä oletuksella, oletus paljastuu nyt vaarallisen historiattomaksi.

Kun Suomen talous ajoi täysillä päin lamaa 1990-luvun alussa, kriisi tuli suomalaisten arkeen kahta kautta. Työttömyys kasvoi äkkijyrkästi ja asuntokauppa hyytyi niin pahasti, että asuntojen – suomalaisten kansallisvarallisuuden – arvo romahti.

Taloustutkijat pitävät selvänä, että Suomi kääntyy juuri nyt taantumaan.

Kausitasoitettu bruttokansantuote (bkt) kutistui alustavien tietojen mukaan kolmannella vuosineljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Kasvua tuli kuitenkin vuoden takaisesta ja neljännesten välinen muutos oli häviävän pieni. Koko vuoden kasvulukema on aika hyvä, sillä alkuvuosi meni vielä mukavasti. Bkt:n vuosikasvuksi saadaan ehkä kaksi prosenttia, mikä on kelvollinen saavutus Suomelta.

Muutos ihmisten arjessakin on toistaiseksi vähäinen. 1990-luvun kahden lamamittarin lukemat eivät ole punaisella. Työllisyysasteen kehityksestä voi päätellä, että työttömyys ei kasva merkittävästi ja äkillisesti. Teollisuuden uusien tilauksien arvo lisääntyy ja palkkasumma kasvaa, vaikkakaan ei inflaation tahdissa.

Suurin arkihuoli taitaa olla nyt asuntokaupan puolella. Se hidastuu selvästi, mutta vielä ei korteissa ole kansallisvarallisuuden romahdusta lama-ajan tapaan.

Asuntomarkkinat hyytyvät lähes kaikkialla maailmassa. Uusien asuntojen kysyntä Suomessa on niin jäissä, että rakentajat lykkäävät aloituksia ja tekevät tarjouksia kohteistaan. Kiinteistönvälitysalan keskusliitto arvioi, että lokakuussa uusien asuntojen kauppa romahti noin 73 prosenttia Helsingissä. Vantaalla ja Espoossa romahdus oli vielä pahempi. Kun vanhatkin asunnot otetaan mukaan, prosenttilukema hieman kaunistuu, mutta vain hieman. Helsingissä kauppoja tehtiin melkein puolet vähemmän kuin vuosi sitten.

Näitä lukemia ja asuntokaupan kuulumisia arvioidessa kannattaa muistaa sekin, että välittäjien ja rakentajien intressissä on vähätellä muutosta huonompaan päin. Kuluttajan odotukset kaupan jäätymisestä johtavat entistä pitempään harkintaan ja varovaisuuteen.

Asuntokauppa hiljenee, kun normaali palaa rahamarkkinoille – ei siksi, että kansantaloudessa olisi tapahtunut jokin iso käänne 1990-luvun tapaan. Lainojen korot nousevat. Lainalla on taas hoitokuluja. Tämä on normaali tila, ja normaalia edeltänyt aika oli poikkeus. Poikkeus on päättynyt.

1990-luvun lamassa asuntolainojen korot nousivat pahimmillaan 15 prosenttiin ja työpaikka oli löyhässä. On melko yllättävää, että nyt vakaiden työmarkkinoiden aikaan hyvätuloisetkin kokevat parin kolmen prosentin koron lähes ylipääsemättömänä. Toki muukin elämä kallistuu inflaation vuoksi ja pessimismi kasvaa, mutta asuntolainojen korot ovat edelleen hyvin alhaisia normaalien rahamarkkinoiden mittakaavassa.

Jos odotti nollakorkomaailman jatkuvan loputtomiin ja teki asunto-ostonsa tai asuntosijoituksensa tällä oletuksella, oletus paljastuu nyt vaarallisen historiattomaksi. Historiattomille ei voi tehdä pelastuspaketteja yhteiskunnan piikkiin.

Ongelma tilanteesta tulee kuitenkin, jos asuntomarkkinoiden hyytyminen maailmanlaajuisesti tuottaa systeemisen, koko rahoitusmarkkinaa uhkaavan vaaran. Pankkijärjestelmää on puskuroitu finanssikriisin jälkeen, mutta järjestelmää kohtaan tulee nyt hyökkäyksiä niin monelta ja arvaamattomalta suunnalta, että puskurien kestävyys on koetteilla. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kertoi tuoreessa raportissaan globaalien, maailmantalouden vakautta uhkaavien riskien kasvaneen. IMF:n tulkinnassa asuntomarkkinoiden vaarat ovat nyt niitä suurimpia vakauden uhkia.

Eli tilanne olisi Suomen 1990-luvun lamaan verrattuna toinen: nyt asuntomarkkinat voivat vetää muun talouden syvälle eikä päin vastoin.

