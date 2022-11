Qatarin kisoista on reiluus kaukana

Jalkapallon MM-kilpailut alkavat sunnuntaina. Nyt niitä on ikävä katsoa, sillä ihmisoikeuksia polkevan Qatarin kisapaikat on rakennettu siirtotyöläisten verellä.

Mikä olisikaan voinut mennä pieleen?

Qatar on Persianlahdella sijaitseva itsevaltainen ja rikas emiirikunta, jolle kansainvälinen maine ja kunnioitus ovat tärkeitä. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa puolestaan on korruptoitunut urheilujärjestö, joka muun muassa päättää siitä, kuka järjestää jalkapallon MM-kilpailut.

Kun Fifa joulukuussa 2010 ilmoitti Qatarin järjestävän vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, Qatar ja Fifa ajattelivat molemmat hyötyvänsä ratkaisusta. Qatar voisi osoittaa olevansa vauras, moderni ja tehokas maa sekä samalla vahvistaa kansainvälistä asemaansa. Fifa saisi korostettua avoimuuttaan myöntäessään kisat ensimmäistä kertaa arabimaalle, minkä lisäksi Qatar ymmärtäisi vieraanvaraisuuden Fifa-herrojen toivomassa laveimmassa muodossaan ja suhtautuisi kuitteihin kaikkien elämää helpottavalla joustavuudella.

Kisat käynnistyvät nyt sunnuntaina. Jo nyt on itsestäänselvää, että niin Qatarin kuin Fifankin kannalta todella moni asia on mennyt pieleen.

Qatarin miljardiponnistusten ansiosta maa on nyt paljon aiempaa tunnetumpi. Kun monet tavalliset ihmiset tiesivät aiemmin lähinnä Qatarin tehokkaan lentoyhtiön, kuva on laventunut.

Nyt tiedetään laajasti, että Qatarin kisapaikat rakentaneet siirtotyöläiset ovat olleet käytännössä nykyaikaisessa orjuudessa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kisoihin valmistautuminen on vaatinut tuhansien siirtotyöläisten hengen. Qatarin muutenkin surkea ihmisoikeustilanne on noussut kansainväliseksi uutiseksi, erityisesti naisten aseman sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelun vuoksi. Dohaan kisojen alla saapuneita länsimaisia toimittajia tönineet turvamiehet puolestaan muistuttavat, että Qatarin edellistä suursatsausta eli televisiokanavaa al-Jazeeraa rahoittaa maa, jossa ei ole sananvapautta.

Fifa taas sai sementoitua maineensa korruptoituneena ja moraalittomana organisaationa. Sen entinen puheenjohtaja Sepp Blatter näyttäytyy ahneena roistona, mutta hänen seuraajansa Giovanni Infantino nokitti ryhtymällä vielä ”hyödylliseksi idiootiksi”. Infantino vaati Ukrainaan tulitaukoa MM-kisojen ajaksi, muttei osoittanut sanojaan Venäjälle eli hyökkääjälle.

Qatar ja Fifa eivät itse tietenkään näe toiminnassaan ongelmia. Ne pitävät kritiikkiä epäreiluna. Qatar kutsuu sitä herjauskampanjaksi ja korostaa siirtolaisten olojen parantuneen. Infantino ylisti kisoja jo ennakolta. Blatter sentään myöntää kisaisännyyden antamisen Qatarille virheeksi, tosin maan pienuuden vuoksi.

Samalla kun maailmalla kritiikki Qataria kohtaan yltyy, Suomi tiivistää suhdettaan maahan. Finnair ilmoitti kesällä aloittavansa Qatar Airwaysin kanssa pitkäaikaisen strategisen yhteistyön. EU ja Persianlahden maat ovat aiempaa vahvempia strategisia kumppaneita muun muassa energian vuoksi.

Qatar on myös järjestelmällisesti vahvistanut rooliaan muun muassa tukemalla islamisteja, pitämällä yllä suhteita Taleban-liikkeeseen ja sekaantumalla Jemenin sisällissotaan. ”Näiden maiden poliittinen merkitys on semmoinen, että niitä ei voi sivuuttaa. Se on vain korostunut nykyisessä maailmantilanteessa”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi Suomen yhteistyötä Qatarin ja Saudi-Arabian kanssa.

Qatarin kisaisännyyden hyvä puoli on sen synnyttämä keskustelu. Vielä muutama vuosi sitten urheilijat välttivät moraalisia kysymyksiä, joita kutsuttiin ”poliittisiksi”. Nyt monet urheilijat puhuvat niistä avoimesti, ja suurta yleisöäkin verellä rakennettujen kisojen seuraaminen vaivaa selvästi aiempaa enemmän. Kun sponsorit alkavat tuntea muutoksen, se vaikuttaa myös urheilujärjestöihin.

Muutosta tarvitaan, sillä jalkapallo yhdistää maailman ihmisiä aivan eri tavalla kuin mikään muu urheilulaji. On sääli, että MM-kilpailuiden seuraaminen tuntuu nyt ikävältä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.