Venäjän hyökkäyssota on tuonut Ukrainasta eri Euroopan maihin miljoonia pakolaisia, ja tulijoita on edellisvuosia enemmän myös Afganistanista, Syyriasta ja Turkista.

Pakolaisvirta Ukrainasta kasvaa talven lähestyessä. Venäjä pommittaa Ukrainan energiainfrastruktuuria järjestelmällisesti maan tasalle. Kylmistä, sähköttömistä ja vedettömistä kylistä ja kaupungeista tulee elinkelvottomia. Kotoa on siirryttävä muualle joko Ukrainan sisällä tai lähdettävä pois maasta. Se on Venäjän terrorin tavoitekin.

Ukrainan pakolaisten todellista määrä on mahdoton arvioida, sillä kyse on edestakaisesta liikkeestä. Puolaan Ukrainasta on tullut 7,2 miljoonaa ukrainalaista. Tilapäistä suojelua varten EU-maissa on rekisteröitynyt yli neljä miljoonaa Ukrainan pakolaista. Osa jättää rekisteröitymättä tai ei ilmoita, jos palaa Ukrainaan. Ukrainan sisäisiä pakolaisia on Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan noin 6,5 miljoonaa.

Suomeen Ukrainan pakolaisista on tullut noin prosentti. Tämän vuoden loppuun mennessä Suomessa on arviolta 48 000 Ukrainan pakolaista. He ovat pääosin naisia ja lapsia.

Tilapäistä suojelua hakee viikoittain 400–500 ukrainalaista. Suurin osa heistä on tullut Suomeen Puolan ja Baltian kautta, mutta on myös itärajan yli Venäjältä tulleita.

Vaikka sotaa pakenevat ukrainalaiset on otettu pääosin lämpimästi vastaan, monissa maissa seurataan huolen vallassa pakolaismäärän kasvua. Puolassa, Saksassa ja Tšekissä vastaanottokapasiteetti alkaa olla äärirajoilla. Kansalaisten suhde ukrainalaispakolaisiin saattaa viiletä, kun elinkustannusten nousu ja talousvaikeudet kiristävät muutoinkin ilmapiiriä. Erityisesti kipuilee Tšekki, joka on palauttanut Slovakian-vastaiselle rajalleen rajatarkastukset.

Liikkeellä ovat muutkin kuin ukrainalaiset. EU-alueelle suuntautunut muuttoliike on pandemiavuosien jälkeen kasvussa, ja tulijamäärät ovat korkeimmillaan sitten vuoden 2016. Eurooppaan yrittää erityisesti syyrialaisia, afgaaneja ja turkkilaisia. He tulevat etenkin Länsi-Balkanin reittiä, jolla oli lokakuussa 22 300 laitonta rajanylitystä.

Vaikka pandemiavuosina oli hiljaisempaa, Eurooppaan kohdistuva muuttopaine ei missään vaiheessa kadonnut. Afganistan on taas Talebanin hallinnassa, ja talouskriisi ajaa Turkissa olevia syyrialaispakolaisia liikkeelle. Se näkyy esimerkiksi Itävallassa, jossa on jätetty tänä vuonna 95 000 turvapaikkahakemusta.

Suomessa muuttoliikkeen kasvu ei näy, mikä johtuu Keski-Euroopan maiden sisärajatarkastuksista. EU on kuitenkin uuden pakolaiskriisin äärellä, eivätkä jäsenmaat ole vieläkään saaneet sovittua yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja vastuunjaosta.

Länsi-Balkanin reitin paine on kasvanut Italian uuden hallituksen kovan linjan vuoksi. Italia ei päästä Välimerellä hätään joutuneita ihmisiä pelastaneita aluksia satamiinsa. Ranska etsii sinne päätyneen Ocean Viking -aluksen turvapaikanhakijoille ottajia, mutta solidaarisuus on EU-maille vaikeaa. Suomi päätti ottaa vastaan kymmenen Ocean Vikingin turvapaikanhakijaa.

Länsi-Balkanin reittikin on muuttunut. Moni muukin maa kuin Kreikka puskee tulijoita voimakeinoin rajaltaan. Yrittäjiä on silti.

Sisäministeriö arvioi, että ensi vuonna Suomeen saapuu 30 000–40 000 tilapäistä suojelua hakevaa ukrainalaista lisää. Mitä pidempään sota kestää, sitä suurempi osa ukrainalaisista jää Suomeen. Nyt joka kolmas arvioi jäävänsä.

Suomeen tulleet ukrainalaiset asuvat eri puolilla maata – moni siellä, missä heillä oli kausitöiden kautta kontakteja. Suomalaisten maatilojen yrittäjät ovat olleet ukrainalaisille tärkeä linkki yhteiskuntaan.

Ukrainasta tulleet saavat tehdä Suomessa töitä. Se on ollut pakolaisille tärkeää, vaikka kielitaidon tai päivähoitopaikan puute voikin estää työnteon. Suomalaisilta työnantajilta toivoisi lisää rohkeutta palkata tulijoita.

Ensimmäisillä Venäjän hyökkäyssodan alettua saapuneilla ukrainalaisilla tulee maaliskuussa täyteen vuosi Suomessa, ja se tarkoittaa mahdollisuutta kotikunnan saamiseen. Valtaosa todennäköisesti hakee kotikuntaoikeutta, mikä on hyvä asia. Kunnan ja hyvinvointialueen normaalien palveluiden piiriin pääseminen helpottaa osaltaan Ukrainasta paenneiden asettumista Suomeen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.