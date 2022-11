Venäläisten rahoja on vaikeaa takavarikoida

Paine käyttää niin Venäjän valtiolta kuin oligarkeiltakin takavarikoituja varoja Ukrainan avuksi kasvaa sitä mukaa kun Venäjän sotarikosten määrä kasvaa.

Suomessa vieraillut Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ja Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) vauhdittivat sunnuntaina keskustelua siitä, että Venäjä olisi saatava maksamaan Ukrainan jälleenrakentaminen. Pääministerit vaativat, että Venäjän keskuspankilta ja venäläisiltä oligarkeilta takavarikoituja varoja käytettäisiin Ukrainan avustamiseen.

Paine käyttää Venäjän valtiolta ja pakotelistan oligarkeilta takavarikoituja varoja Ukrainassa kasvaa sitä mukaa kun sotarikosten määrä kasvaa. Venäjä pommittaa Ukrainaa kivikaudelle, ja Ukrainan energia- ja vesihuollon korjaaminen vie satoja miljardeja. Myös sotarikosten uhrit ja heidän omaisensa tarvitsevat korvauksia.

Venäjän keskuspankin varoja on jäädytettynä eri puolilla maailmaa noin 300 miljardin euron arvosta, ja EU on jäädyttänyt venäläisten varoja noin 17 miljardin euron arvosta. Näitä varoja on poliittisesti helppoa vaatia Ukrainan hyväksi, kuten Puola ja Baltian maat tekevät. Marin tukee oman linjansa mukaisesti Itä-Euroopan maiden vaatimuksia, mutta hän voisi myös avata aiheen monimutkaisuutta.

Komission olisi etsittävä lailliset perusteet, joilla varojen takavarikoiminen onnistuu. Keskustelu esimerkiksi uusista takavarikointilaeista on EU:ssa kuitenkin aivan kesken. Yksityisomaisuuden suoja on demokratioissa syystäkin vahva. Ja mikä taho takavarikoinneista päättäisi? Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on sotarikostutkinnoissa keskeinen mutta hidas toimija. Puola ja Baltian maat ehdottavat erillistä Venäjän sotarikoksia tutkivaa tuomioistuinta. Sekään ei olisi ongelmaton ratkaisu.

Päätökset ovat vaikeita ja kalliita. EU-komissio on osoittamassa Ukrainalle ensi vuodeksi 18 miljardin euron tukipakettia. Tuki olisi komission ehdotuksessa lainaa Ukrainalle, vaikka Ukraina ei sitä pysty maksamaan takaisin. Samaan aikaan moni EU-maa, myös Suomi, vastustaa EU:n yhteistä lainaa, jolla autettaisiin Ukrainaa.

Venäjä olisi pantava maksajaksi, mutta sitäkään ei voi väistää, että Eurooppa joutuu maksamaan sodasta valtavasti.

