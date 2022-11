Tyytyväisyys sähköyhtiöihin romahti, ja moni haluaisi vaihtaa sähkön toimittajaa. Tilanne antaa mahdollisuuden yhtiöille, jotka ymmärtävät hintojen kohtuullisuuden arvon.

Talouden ja yrittämisen maailma on tämän vuoden aikana mullistunut. Jotkin yritykset kärsivät Venäjän aloittamasta sodasta ja inflaatiosta. Toiset yritykset tekevät voittoja. On yrityksiä, jotka kuuluvat molempiin ryhmiin – kuten suomalainen Fortum, joka sai kuonoonsa fossiilibisneksessä Saksassa, mutta tekee hyvää tulosta uusiutuvalla sähköllä Suomessa.

Samaan aikaan taustalla kulkee virtaus, joka mullistaa talousmaailmaa. Maailma etenee kohti vihreää siirtymää ehkä poliittisten päättäjien linjauksien mukaisesti, mutta lopulta yritysten kyky muuttua ja muuttaa sekä tuotantoaan että tuotteitaan ratkaisee, pysyykö maailma sillä polulla, joka johtaisi ilmaston lämpenemisen pysähtymiseen ajoissa.

Raha on loistava konsultti. Maailma muuttuu nopeasti, jos houkuttimet yrityksille ovat oikeat.

Hitaampi virta ja nopeat mullistukset iskevät välillä yhteen. Juuri nyt käy niin, että fossiilista energiaa myyvät yhtiöt tekevät voittoja energiapulan vuoksi. Tämä vuosi on ollut lihava jättimäisille energiayhtiöille, esimerkiksi Shellille ja Exxonille.

Suomalaiset sähköyhtiötkin taiteilevat näiden ristikkäisten virtausten seassa. Kallis sähkö tuottaa isot voitot, ja tuulesta halvalla tehtyä energiaa myyvät pärjäävät loistavasti. Toisaalta varautuminen vihreään siirtymään vaatii yhtiöiltä isoja investointeja, joihin kassaa voi nyt kerryttää.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää, ovatko jotkin sähköyhtiöt nostaneet hintoja enemmän kuin olisi pörssihinnoista päätellen kohtuullista. Energiavirastokin on saanut kuluttajilta tutkintapyyntöjä hinnoista.

Vaikka tilanne on kuluttajalle kohtuuton, kohtuullista hintaa on vaikea määritellä – jo siksi, että yhtiöiden kulurakenne on erilainen. Onko sähköä vain myyvän yhtiön hinnat punnittava eri vaa’alla kuin sähköä itse myös tuottavan yhtiön hinnat? Mikä on mullistusten maailmassa todistettavasti kohtuullista? Voiko kunnallisella, osinkoja kuntalaisille tulouttavalla sähköyhtiöllä olla toiset vaatimukset kuin yksityisellä sähköyhtiöllä?

Kalliit hinnat ajavat kulutuksen pienentämiseen, mutta vähempikin siihen riittäisi. Kartellimaiset hintojen korotukset ovat mahdollisia sekä hyvistä että huonoista syistä. Hintojaan reippaasti korottaneiden yhtiöiden kannattaisi huomata voimakas virta, joka on saanut voimaa vihreästä siirtymästä. Rahoitusta hankkivat ja toimintaansa esittelevät yhtiöt kertovat, että nykyään kuluttajien ja sijoittajien päällimmäiset kysymykset liittyvät yritysten maineeseen. Esimerkiksi siihen, onko yritys varautunut luopumaan fossiilisesta energiasta, millaisilla kustannuksilla se tapahtuisi ja millaisia mahdollisia mainehaittoja muutoksen aikaan sisältyy.

Sähköyhtiöt ovat perustelleet ja selvitelleet hintojen korotuksia hämmästyttävän huonosti. Korotukset ovat tulleet asiakkaille kuin tsaarin ajan ukaaseina. Modernina maineaikana yritysten ei pidä toimia näin.

Tuoreen selvityksen mukaan tyytyväisyys sähköyhtiöihin on romahtanut, ja yhtiön vaihtamista suunnittelevia on paljon. Sähköfirmojen kannattaisi tajuta, että tilanne antaa mahdollisuuksia kasvattaa omaa markkinasiivua – sellaiselle yhtiölle, joka ei käytä hyväkseen mahdollisuutta olla kohtuuton.

Nyt voitaisiin myös kehittää uusia, loivemmin pörssihintaa seuraavia tuotteita. Tällaiset linjaukset purisivat nopeasti, ja niin nykyiset kuin potentiaalisetkin asiakkaat muistaisivat ne talven huippuhintojen jälkeenkin.

KKV:n ja Energiaviraston kohtuullistavat päätökset olisivat puolestaan mustia tahroja kohteilleen. Päätökset listaisivat ne yhtiöt, jotka eivät aja asiakkaidensa etua kuin pakon edessä. Sekään ei heti unohdu.

Parhaiten talouden mullistuksissa pärjäävät sellaiset yritykset, jotka sovittavat pitkän aikavälin etunsa lyhyen aikavälin haasteisiin oikein ja menevät edeltä. Niitä on onneksi Suomessakin paljon.

Ehkä myös sähköyhtiöissä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.