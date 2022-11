Egyptin ilmastokokouksen laiha sopu jätti ammottavan päästökuilun, joka pitäisi kuroa umpeen lähivuosina. Valtioiden sijaan toivo on nyt muun muassa yrityksissä ja kaupungeissa.

Egyptissä järjestetty YK:n ilmastokokous osoitti jälleen kerran, että maailman maat eivät pysty tekemään välttämättömiä päätöksiä polttavimman ongelman eli ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kokous päättyi laimeaan sopuun. Saavutus oli jo se, että maat eivät livenneet aiemmin sovitusta tavoitteesta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Askelmerkkejä tavoitteen edellyttämiin päästövähennyksiin ei tullut. Maat eivät sitoutuneet nopeaan fossiilisten polttoaineiden alasajoon, mitä lämpötilatavoite edellyttäisi. Erityisesti öljyntuottajamaat vastustivat päästökirjauksia.

Nyt päästökuilu on ammottava. Maailman valtioiden antamat päästörajoitussitoumukset ovat kaukana siitä, mitä tarvitaan, ja maailma on matkalla kohti 2,5 asteen lämpenemistä. Kuilu on asiantuntijoiden mukaan kurottava nopeasti umpeen.

Ilmastotuhoista kärsivät jo kaikkein köyhimmät maat, jotka eivät ole muutosta aiheuttaneet. Haavoittuvien maiden auttamisessa Egyptissä edistyttiin. Kokouksen keskeisin saavutus oli rahasto, jonka varoista korvataan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja.

Epäselväksi tosin jäi, mistä rahasto saa rahansa. Suurista saastuttajista esimerkiksi Kiina ei aio osallistua, eivät myöskään arabimaat. Euroopan unioni puolestaan ei aio kantaa vastuuta yksin.

Suurimmat kasvihuonekaasujen päästäjät ovat Kiina, Yhdysvallat, EU ja Intia.

Euroopan unioni on ilmastopolitiikan edelläkävijä. On tärkeää, että se pitää kiinni tavoitteistaan ja lupauksistaan myös energiakriisin keskellä. Toimia ei kuitenkaan voi jättää pelkästään EU:n harteille. Se olisi epäoikeudenmukaista ja voisi johtaa Euroopassa poliittiseen vastareaktioon.

Planeetalle murheellista on, että Yhdysvaltojen ja Kiinan on vaikea löytää yhteistä maaperää missään asiassa. Koska maiden välinen keskusteluyhteys ei ainakaan julkisesti toimi, globaali ilmastopolitiikka on jumissa.

Ilmastonmuutos on jo täällä, ja se pitää ottaa vakavasti. Tilanteen vakavuudesta kertovat viime vuosina yleistyneet sään ääri-ilmiöt.

Yli tuhat ihmistä kuoli heinäkuussa helteisiin Espanjassa ja Portugalissa. Kymmenettuhannet ihmiset joutuivat pakenemaan kodeistaan maastopalojen tieltä Etelä-Euroopassa, ja vesipula ulottui laajalle. Yhdysvalloissa on ollut ennätyskuivaa. Pakistanissa on katastrofaalisia tulvia, ja Somaliaa uhkaa kuivuuden aiheuttama nälänhätä.

Äärimmäisten sääilmiöiden voimistuminen osoittaa, että ilmastokriisi on jo todellisuutta. Sen hillitseminen edellyttää todellista suunnan kääntämistä ja konkreettisia toimia.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC totesi raportissaan helmikuussa, että aikaikkuna korjausliikkeelle on sulkeutumassa ja ihmiskunnan nykyinen elämäntapa on uhattuna.

Toivoa kuitenkin on. Aikaikkuna on vielä raollaan, ja muutoksiin pystytään vielä varautumaan niin, että vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on asiantuntijoiden mukaan yhä mahdollista, mutta se edellyttää ripeitä toimia.

Samaan aikaan kun globaalit YK-neuvottelut junnaavat paikoillaan, yritykset, kaupungit ja kunnat sekä monet maat toimivat.

Ilmastotoimissa ratkaisevia eivät enää olekaan YK-kokoukset vaan pitkälti se, miten yritykset saadaan investoimaan vihreään siirtymään. Ja siihen taas vaikuttavat kuluttajat eli me kaikki.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa