Helsingin ydinkeskustan paraatipaikalle Eteläsatamaan tulee eloa lähivuosina, kun Makasiinirannan rakentaminen toteutuu Saaret-ehdotuksen perusteella. Kansallismaisema on ollut liian kauan parkkipaikkana.

Helsingin Makasiinirannan arkkitehtuurikisan voitti ehdotus nimeltä Saaret. Sen on suunnitellut Konsortium Gran -ryhmä. Rakennuksissa on paljon pienistä ikkunoista muodostuvia lasiseiniä, ja ainakin havainnekuvissa rakennusten reunoille ja katoille on kaavailtu kasveja.

Helsingin ydinkeskustan paraatipaikka, Eteläsatama, muuttuu vihdoin suljetusta joutomaasta kansalaisille avoimeksi tilaksi. Makasiinirannaksi nimetylle alueelle tulee lähivuosina uutta eloa, kun rantaan tulee Saaret. Ehdotus voitti suunnittelukilpailun, jonka tuloksen kaupunki julkisti torstai-iltana.

Saaret-ehdotuksen rakennuksissa on paljon pienistä ikkunoista koostuvia lasiseiniä. Rakennusten välissä on merenrantaan ulottuvia käytäviä, ja alueen sisäosiin ehdotetaan muun muassa kahviloita, ravintoloita, gallerioita ja kauppoja sekä työtiloja ja peräti kahta hotellia.

Vähähiilisten rakennusten seinustoille ja katoille on kaavailtu runsaasti kasveja. Tarkoitus on muodostaa uusi maamerkki ilmastoviisaalle Helsingille, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Vilkasta julkista tilaa alueelle kaivataankin. Nykyisin Eteläsataman alue on lähinnä terminaali- ja pysäköintialuetta, joka ei ole ylentävä näky merellisessä kansallismaisemassa. On aika saada ranta-alue kaupunkilaisten ja vieraiden käyttöön.

Kaupunki aikookin kehittää aluetta osana käveltävää keskustaa ja Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä alueelle myöhemmin tulevan arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana.

Alue on rakennettava historiallista ympäristöä kunnioittaen. Eteläsatama on yksi Helsingin arvokkaimmista paikoista, merellisen kaupungin symboli ja valtakunnallisestikin merkittävä kansallismaisema, joka tukee myös Suomenlinnan maailmanperintökohdetta. Rakennusten on istuttava empirekeskustan siluettiin ja sovittava yhteen niin rakennusten kuin lähistön arvokkaiden puistojenkin kanssa.

Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin lopulta se, mitä jää rakennusten väliin ja ympärille alueen valmistuttua. Pelkillä taloilla rantaa ei saa täyttää.

Alueen suunnittelu on vuosien varrella saanut kovaa kritiikkiä arkkitehtikunnalta. Ehdotettuja rakennuksia on pidetty muun muassa liian massiivisina herkkään kulttuuriympäristöön.

Monet hankkeet ovat kaatuneet kiistelyn jälkeen. Joitakin vuosia sitten alueelle suunniteltiin Guggenheimin taidemuseota, joka torpattiin isolla rytinällä. Samoin kävi Katajanokan puolella arkkitehtuurimuseolle ja designhotellille. Välillä on tullut tunne, ettei mikään ole paraatipaikalle tarpeeksi hyvää – ja niinpä se on pidetty parkkipaikkana.

Helsingin ydinkeskusta on kärsinyt hiljentymisestä. Yksi syy siihen on, ettei Kauppatorin kulmille ole ollut oikein mitään syytä mennä. Väliaikaisratkaisuna torin kupeeseen hiipinyt Allas Sea Pool on näyttänyt, että tulijoita on, kun on tekemistä.

Eteläsataman rakentaminen tarjoaa nyt tilaisuuden tuoda keskustaan lisää elämää. Koska jättirahoitusta ei ole ilmaantunut, järkevä vaihtoehto on kokonaisuus, jossa on myös tuloja tuottavia sekä kaupunkilaisia ja matkailijoita houkuttelevia tiloja – kuten kahviloita, ravintoloita ja kulttuuritarjontaa.

Eteläsataman muutos on nyt mahdollinen, sillä Helsingin satama keskittää Tallinnan-liikenteen Länsisatamaan. Tukholman-liikenne puolestaan siirtyy Katajanokalle, kun alueen rakentaminen alkaa.

Toivottavasti Makasiinirannan rakentamiseen päästään pian. Eteläsataman elävöittämisellä on kiire, sillä kaupunki on nopeassa muutoksessa. Jos liikkeet ja ihmiset lähtevät, niitä ja heitä ei saada helposti takaisin.

Kansallismaisema on ollut liian kauan joutomaana. Makasiinirannan rakentamisen myötä Helsingin merellinen julkisivu saa kerralla uuden ilmeen, ja Saaret toivottavasti tuo rantaan ihmisiä ja elämää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.