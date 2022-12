Luontokato on ilmastonmuutoksen ohella maailman vakavimpia ihmiskuntaa uhkaavia kriisejä. Sen pysäyttäminen edellyttää luontoarvojen sisällyttämistä kaikkeen päätöksentekoon. YK:n luontokokouksesta Montrealissa odotetaan käännekohtaa.

Luonto on ahdingossa. Se köyhtyy nopeasti, vaikka kansainvälisten sopimusten ja kansallisten sitoumusten perusteella kehityksen pitäisi olla päinvastaista. Hitaasti etenevät kriisit, luontokato ja ilmastonmuutos, jäävät politiikassa akuuttien kriisien jalkoihin, vaikka ne pitäisi sisällyttää kaikkeen päätöksentekoon.

Muutosta haetaan 7.–19. joulukuuta Kanadan Montrealissa, jonne maailman maat kokoontuvat YK:n biodiversiteettikokoukseen. Tavoitteena on sopia selkeistä toimista, joilla luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä.

Toimia tarvitaan, sillä asiantuntijoiden mukaan monimuotoisuus heikkenee niin, että ihmisen hyvinvointi on vaarassa. Luonnon köyhtyminen vaikuttaa paitsi yksittäisiin eläin- ja kasvilajeihin myös ihmisen terveyteen, talouteen, turvallisuuteen sekä maiden huoltovarmuuteen ja ruokaturvaan.

Hyvinvoinnin tukipilarit horjuvat, kun luonnon tuottamat elintärkeät palvelut – kuten makea vesi, puhdas ilma ja kasvien pölytys – vaarantuvat. Niin tapahtuu, koska maailman kasvava väestö kuluttaa liikaa luonnonvaroja sekä päästää luontoon liikaa saasteita ja ilmaan liikaa hiilidioksidia. Elinympäristöt pirstoutuvat, kun maata raivataan pelloiksi ja laitumiksi sekä rakentamiseen.

Tuho on niin valtava, että tutkijat puhuvat kuudennesta sukupuuttoaallosta. Edellinen oli 65 miljoonaa vuotta sitten, kun dinosaurukset kuolivat. Nyt kansainvälinen luontopaneeli IPBES arvioi, että yli miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Tilanne on toki tiedostettu. Maat sopivat monimuotoisuuden turvaamisesta YK:n biodiversiteettisopimuksella Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Sopimus tuli voimaan seuraavana vuonna eli lähes 30 vuotta sitten. Suomi oli ensimmäisten allekirjoittajien joukossa.

Ensimmäinen tavoitevuosi luontokadon pysäyttämiseksi oli 2010, mutta toimia on lykätty vuodesta toiseen ja tavoiteaikataulua vuosikymmenestä toiseen. Nyt määränpäänä on vuosi 2030.

Montrealista odotetaan käännekohtaa. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä maailmanlaajuinen kehys, jolla pysäytetään luontokato ja käännetään luonnon tila elpymisen tielle.

YK:n tavoite on, että vähintään 30 prosenttia maailman maa-alasta, sisävesistä ja meristä suojellaan vuoteen 2030 mennessä.

Päätöksiä on odotettavissa muun muassa uhanalaisuuskehityksen pysäyttämisestä, villieläinkaupasta, jätteistä ja saastumisen torjumisesta. Siihen liittyvät vesien ravinnekuormituksen ja muoviroskan sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Tärkeä ja kiistanalainen kokonaisuus on geenivarojen saatavuus ja tasapuolinen hyödyntäminen.

Kipukohtia ovat sovittavien tavoitteiden kunnianhimon taso ja rahoitus. Lisäksi EU:n ajama sitova seurantamekanismi on tärkeä. Avainroolissa on kokousta johtava Kiina, jonka tavoitteista ei ole ollut etukäteen tietoa.

Luonto on elävää pääomaa, elinehto. Monimuotoisuus on myös juomavettä, ruokaa, lääkkeitä, maisema- ja virkistysarvoja sekä geenivaroja. Jos puhdas vesi ja ilmaston säätely vaarantuvat, niiden korvaaminen on kallista, ellei mahdotonta.

Luontokato pitää pysäyttää. Se on mahdollista, sillä keinoja on olemassa ja nykyisin myös kunnianhimoa – ainakin kansainvälisten strategioiden perusteella.

Suomessa tutkijat ovat listanneet 50 työkalua luontokadon torjumiseksi ympäristökasvatuksesta metsien käyttöön ja maatalouteen sekä luonnonsuojelun rahoituksesta globaaliin vastuuseen.

Ekologisen jalanjäljen pienentäminen on sekä valtioiden että yritysten ja niin rahoituslaitosten kuin kuluttajienkin käsissä. Kestävä kehitys edellyttää valtavirtaistamista, luontoarvojen sisällyttämistä kaikkeen päätöksentekoon. Varamaapalloa meillä ei ole.

