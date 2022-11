Suomen on pystyttävä nostamaan tehtyjen työtuntien määrää.

Pohjoispohjalainen Kempele on ymmärtänyt työstä jotain hyvin olennaista: jokainen tehty tunti lasketaan, ja jokainen työtunti on tärkeä sekä tekijälleen että teettäjälleen. Myös Suomelle.

Kempeleen kunta loi mallin, jolla vähennetään sairauspoissaoloja. Sen sijaan, että työntekijä jäisi suoraan sairauslomalle esimerkiksi käyttäytymisen tai mielenterveyden häiriöiden vuoksi, hänelle etsitään kevennetty tapa tehdä työtä. Hän voi tehdä kahden viikon ajan täydellä palkalla osittaista työaikaa, jos lääkäri katsoo sen mahdolliseksi. Työnantaja joutuu joka tapauksessa maksamaan omavastuuajalta täyden palkan. Kelan korvaukset alkavat vasta, kun sairastamiseen on mennyt kymmenen työpäivää.

Kempeleen mallissa sekä työntekijä että yhteiskunta voittavat. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, työntekijä pystyy tuomaan osaamistaan työtiimiinsä muutamankin työtuntinsa aikana, ja ennenaikaisen eläköitymisen uhka pienenee. Jos malli lyhentää sairauslomaa, se on sekä työntekijälle että työnantajalle taloudellinen voitto.

Kempeleen mallin keksiminen ei ole niin suuri saavutus ihmiskunnalle, että siitä Nobelin palkintoa saisi. Erilaisia työssäjaksamisen muotoja on muitakin. Mutta juuri tämä maalaisjärkisyys korostaa, että nykyisiä työntekemistapoja on mahdollista muokata ilman mullistavia keksintöjä ja suunnattomia rahasummia.

Vaikka kuinka järkevää ja luonnollista olisikin toimia Kempeleen tavoin, muutos ei ole helppo. Suomalainen työelämä on raamitettu kankeisiin muotteihin, joita lujitetaan laeilla, hallinnon käytännöillä ja työmarkkinoilla tehdyillä sopimuksilla. Etuusbyrokratia panee vastaan ja taloudelliset kannustimet on rakennettu niin päin, että lyhytaikaisia työsuhteita ei kannata ottaa vastaan.

Kun nykyinen pääministeri Sanna Marin (sd) oli liikenne- ja viestintäministeri, hän pohti työn määrää Twitterissä: ”Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta.” Marinin ajattelu on tämän jälkeen kehittynyt – nyansoidumpaan suuntaan. ”Keskeistä ei ole pelkkä työllisyysaste, vaan työtunnit ja lopulta palkkasumman kehitys – kaikki mittarit, jotka kuvaavat tehtyä työpanosta kansantaloudessa. Näiden kaikkien tulee kasvaa”, hän sanoi Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa viime viikonloppuna.

Jos työtunteja mitataan suhteessa väestön määrään, Suomi pärjää vertailussa hyvin. Suomessa työsuhteet ovat olleet tyypillisesti kokoaikasuhteita. Sellaisia esimerkiksi Sdp on perinteisesti halunnut, koska niiden on ajateltu suojaavan työntekijöiden etuja. Monissa muissa maissa on enemmän osa-aikatyötä.

Työllisyysasteita vertailtaessa Suomi ei loista, vaikka hallitus tuoreiden tilastojen mukaan saavutti käytännössä tavoitteensa, 75 prosentin työllisyysasteen.

Jos Marinin ajattelu on muuttunut, niin ovat työmarkkinatkin muuttuneet. Alustatalouden palveluiden yleistyminen lisää joustavien työsuhteiden tarvetta. Työntekijöiden odotuksetkin muuttuvat: ei ole enää itsestään selvää, että työntekijän haaveissa on vuosikymmenten mittainen pysyvä työsuhde. Monet jäävät nykyään eläkkeelle täydessä työkunnossa ja haluaisivat eläkkeelläkin osallistua työelämään kevennetysti.

Muutos orastaa jo. Tilastokeskuksen mukaan korona-ajan alku vähensi osa-aikatyötä, mutta kun talous alkoi taas vetää, nimenomaan osa-aikatyön määrä alkoi kasvaa vahvasti.

Osa-aikatyö ja lyhyet työsuhteet eivät nykymaailmassa ole välttämättä puutteellisia työsuhteita. Kuten Kempeleen malli osoittaa, työntekijän etu voi toisinaan olla, että jako täysiaikaisen työn tekemisen ja kokonaan työn tekemisestä luopumisen välillä liudentuu.

Jos hyvinvointivaltion maksuperusta halutaan turvata ja työvoimapulaa helpottaa, Suomen on pystyttävä nostamaan nimenomaan tehtyjen työtuntien määrää. Murusetkin lasketaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.