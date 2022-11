Yhdysvallat ja useimmat EU-maat eivät halua virallisesti nimetä Venäjää terroristisia keinoja käyttäväksi maaksi. Se ei tarkoita, etteikö Venäjää pitäisi kohdella sellaisena.

Euroopan parlamentti julisti keskiviikkona Venäjän terrorismia tukevaksi ja sen keinoja käyttäväksi valtioksi, koska Venäjä kohdistaa valtionterroria ukrainalaisiin siviileihin.

Päätöslauselmalla oli parlamentissa laaja tuki, sillä sen puolesta äänesti 494 parlamentaarikkoa. Vastaan äänesti 58 ja tyhjää 44. Suomalaismepitkin äänestivät puolesta, paitsi kolme poissa ollutta.

Päätöslauselma on pitkälti symbolinen, sillä Euroopan parlamentti ei neuvottele EU:n ulkopolitiikasta. Parlamentti voikin usein ottaa päätöslauselmissaan tiukemman kannan kuin jäsenvaltiot, koska päätöslauselmilla ei ole suoraa poliittista merkitystä. Myös Suomi on haluton nimeämään Venäjän terroristiseksi maaksi, koska joutuu varautumaan jonkinlaiseen yhteydenpitoon Venäjän nykyregiimin kanssa myös vastaisuudessa. Natossakin on kiinnostusta säilyttää puheyhteys Venäjään, myös Suomen avulla.

Ulkopolitiikkaa pitää joskus tehdä nenästä pidellen ja näkyviä julistuksia välttäen. Se kuuluu niin sanotusti alan luonteeseen.

Yhdysvallat ja useimmat EU-maat eivät halua virallisesti nimetä Venäjää terroristisia keinoja käyttäväksi maaksi, mutta se ei tarkoita, etteikö niiden pitäisi kohdella Venäjää sellaisena. Käyhän Venäjä nyt sotaansa Ukrainaa vastaan etupäässä terrorisoimalla siviilejä ja tuhoamalla siviilikohteita.

Venäjän johtaja Vladimir Putin on ympäröinyt itsensä kleptokraattisella jengillä, jolle omat tai vastapuolen uhrit eivät tarkoita mitään. Nyt Venäjä kostaa taistelukentillä kokemaansa nöyryytystä Ukrainalle, joka on alusta asti puolustautunut sankarillisesti rajan yli tullutta vainolaista vastaan. Ukrainalaisilla kun oli selkeä käsitys siitä, mikä vaihtoehto olisi.

Päätöslauselmilla on oma roolinsa, mutta tärkeämpiä ovat teot. Lännen on varmistettava, että Venäjä häviää aloittamansa sodan. Se edellyttää Ukrainan tukemista ja uusia pakotteita Venäjälle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.