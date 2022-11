Vaativat vanhemmat työllistävät opettajia. Pelisääntöjä on syytä kirkastaa.

Liikunnanopettaja Seppo Vihelä on kyllästynyt opettajia kiusaaviin koululaisten vanhempiin.

Ulvilan yhteiskoulun liikunnanopettaja Seppo Vihelä luki (HS 24.11.) madonluvut opettajien tilanteesta. Vihelän mukaan opettajien muutenkin raskasta kuormaa lisäävät vanhemmat, jotka puolustavat sokeasti lastaan. Elokuussa samasta teemasta puhui turkulaisrehtori Satu Kekki, joka kertoi vanhempien uhkailevan kouluja arviointiin tai koulupaikkoihin liittyvissä asioissa.

Asiattomaan toimintaan syyllistyy vain pieni osa vanhemmista, ja heillä on vääristynyt käsitys lapsensa parhaasta. Lapselle ei tee hyvää tottua siihen, että isä tai äiti hankkii erioikeuksia yhteisten sääntöjen tai opettajan auktoriteetin kustannuksella.

Osaltaan ilmiön taustalla lienee kouluissa tapahtunut muutos. Kun vanhasta opettajalähtöisestä ajattelusta on siirrytty kohti oppilaslähtöisyyttä, osa vanhemmista näyttää tulkinneen muutoksen niin, että oppilas on koulussa asiakas ja opettaja asiakaspalvelija, jolta voi vaatia haluamaansa palvelua. Pelisääntöjä on selvästi syytä kirkastaa.

