Sähköyhtiöiden liikatuoton verottaminen voi innostaa yhtiöitä miettimään itse, mikä on liikaa.

Kuluttajabisneksessä oleva yritys on silloin jossain kohtaa epäonnistunut, jos viranomainen tai muu hallinto joutuu patistamaan sitä käyttäytymään kohtuullisesti.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi tällä viikolla Uutissuomalaisen haastattelussa, että sähköyhtiöiltä aiotaan periä ylimääräisiä tuottoja valtion kassaan verolla tai maksulla. Tällaisia ”sattumavoittoja” yhteiseen kassaan kerääviä ratkaisuja kutsutaan windfall-veroiksi tai -maksuiksi.

Sähköyhtiöt ovat tehneet kaikkialla kovia tuloksia, koska Ukrainan sodan, Venäjän-vastaisten pakotteiden ja Venäjän vastatoimien vuoksi energiasta on ollut pulaa. Windfall-veroja ja maksuja on otettu käyttöön monessa maassa. Erityisen hyvin ovat menestyneet ne yhtiöt, jotka ovat tehneet uusiutuvista lähteistä sähköä. Hinta on määrittynyt pörssissä kalleimman tuotantomuodon mukaan, mutta tuotanto on ollut halpaa. Eli tuulella tai vedellä tehtyä on voitu myydä ainakin ajoittain hiilellä tai kaasulla tehdyn hinnalla.

Voitot ovat tulleet pyytämättä ja yllätyksenä. Vaikka kyse ei olisikaan sähköyhtiöiden ahneudesta, tällaiset voitot ovat kovan inflaation ja korkojen nousun aikaan sopimattomia tulonsiirtoja kuluttajilta energiayhtiöille. Tämä aika on antanut mahdollisuuden elää kuin alalla olisi hintakartelli – tai oikeastaan hintojen nostamisen kartelli.

Suomessa rakennellaan nähtävästi mallia, jossa ei olisi EU:n toiveen mukaisesti kiinteää hintakattoa, jonka ylityksiä leikattaisiin, vaan ylimääräisen tuoton vero.

On varmasti vaikeaa määritellä raja hyvinkin erilaisten yhtiöiden sähköliiketoiminnan ”oikean” ja ”ylimääräisen” tulon välille. Silti tulokseen keskittyvä vero on todennäköisesti toimivampi malli kuin EU:n esittämä. Tuottopohjainen verohan on todennäköisesti pienempi, jos yhtiöt pitävät ihan itse hintansa kohtuullisina. Patistettu kohtuullisuus on sekin kohtuullisuutta.

