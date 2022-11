Vaikka huolenaiheita on paljon, suomalaisten turvallisuudentunne on vahvistunut.

Suomalaisilla on aikaisempaa enemmän huolia, mikä ei ole ihme. Nyt mennään kriisistä kriisiin. Huolet näkyvät halkopinoina, kotivarana, taskulampun pattereina, vessapaperivarastoina, yöllä pyörivinä tiskikoneina – arki on muuttunut todella nopeasti.

Yhteiskunta on häiriötilassa, jossa arjen huolilistalla on aivan ennenkuulumattomia aiheita, kuten laajamittaiset vesi- ja sähkökatkot. Kouluihin annetaan ohjeita, miten sähkökatkojen aikana käytetään vessoja. Itärajaa aidataan. Väestönsuojia huolletaan.

Silti suomalaisista ylivoimainen enemmistö, 83 prosenttia, tuntee oman elämänsä turvalliseksi, käy ilmi sisäministeriön teettämästä tuoreesta Sentimentti-tutkimuksesta. Ministeriö selvittää suomalaisten turvallisuudentunteeseen vaikuttavia asioita, jotta varsinkin turvallisuusviranomaiset pysyisivät kansakunnan pulssilla. Turvallisuusympäristön muutokset, riskit ja riskiryhmät pyritään tunnistamaan ajoissa, jotta niihin voitaisiin vaikuttaa.

Vaikka huolenaiheita on aivan liikaa, suomalaisten turvallisuudentunne on vahvistunut huomattavasti vuoden 2021 keväästä ja myös selvästi viime keväästä. Yleinen korkea turvallisuudentunne nivoutuu vahvasti siihen, että suomalaiset luottavat viranomaisiin. Lähes joka viides ei silti pidä elämäänsä turvallisena. Tästä joukosta kuitenkin vain kolme prosenttia vastaa, ettei oma elämä ole lainkaan turvallista.

Elämä voi olla turvatonta monesta eri syystä, mutta usein kyse on ongelmien kasaantumisesta. On syrjäytymistä, yksinäisyyttä, terveys- ja rahahuolia, väkivallan uhkaa, rikosten uhriksi joutumista. Turvallisuudentunteessa ja myös asenteissa on yksilöllisten erojen lisäksi alueellisia eroja.

Vaikka maaseudulla asuvat kokevat olevansa kaupunkilaisia paremmin varautuneita erilaisiin kriisitilanteisiin, maaseudun ja kaupunkien asukkaiden huolet ovat erilaisia. Maaseudun huolissa korostuu esimerkiksi huoli lisääntyvästä maahanmuutosta ja omasta toimeentulosta.

Maaseudun ja kaupunkien asukkaiden välille piirtyvät erot eivät ole uutta. Kriisiaika voi syventää juopaa. Väestökehitys ja ennen kaikkea väen vähyys aiheuttavat monenlaisia ongelmia, jotka heijastuvat laajasti turvallisuusympäristöön. Syrjäseuduille jää asumaan ihmisiä, joiden tulevaisuudennäkymät poikkeavat kaupungeissa asuvien näkymistä.

Maaseudun väestössä on enemmän vanhuksia ja matalasti koulutettuja. Kun työikäisten määrä laskee, työpaikkojen ja palveluiden määrä ja koko talous supistuvat. Alueellisella eriytymisellä on poliittinen hinta, mikä näkyy polarisaationa. Esiin puskee myös uudenlaisia sosiaalisia ongelmia. Perjantaina HS kertoi, miten tyhjilleen jääneet halvat asunnot ovat vetäneet huumeidenkäyttäjiä Varkauteen. On selvää, että tällainen lisää turvattomuutta. Eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa puolestaan on havahduttu nuorisoväkivaltaan ja katujengeihin.

Turvattomuuden tunne koventaa asenteita – mutta kriisiaika näkyy asenteiden koventumisessa laajemminkin. Sentimentti-tutkimuksen mukaan suomalaisista seitsemän prosenttia hyväksyy väkivallan käyttämisen omien tavoitteiden ajamisessa. Hälytyskellojen pitää nyt soida.

Joka kymmenes tuntee yhteiskuntaa kohtaan katkeruutta. Viha ja katkeruus korostuvat niissä ihmisissä, joilla on keskivertoa heikompi turvallisuudentunne ja vähän luottamusta viranomaisiin.

Suurelle enemmistölle suomalaisista Suomi on kuitenkin maa, jossa eläminen tuntuu turvalliselta myös vakavien huolien keskellä. Suomalaiset luottavat viranomaisiin, ja sitä luottamusta on syytä vaalia.

Yhteiskunta toimii – mutta turvallisuus ei jakaudu tasaisesti.

Esiin nousee myös väestöryhmiä, joiden elämä on turvatonta. Yksinäisyys, katkeruus ja toivottomuus ovat yhteiskunnallisia ongelmia ja turvallisuusriskejä. Syrjäytymisen tunnistaminen ja sen estäminen on kovina aikoina entistäkin tärkeämpää.

