Rikollisuus on Suomessa vähentynyt, vaikka uusia ilmiöitä on tullut ja niitä pitää seurata.

Helsingin Puotilassa keskiviikkona tapahtunut henkirikos on järkyttänyt ihmisiä. Suomessa on harvinaista, että ihminen tapetaan päivällä julkisella paikalla. Tyypillisessä suomalaisessa henkirikoksessa humalainen mies lyö toista humalaista miestä puukolla yksityisasunnossa.

Henkirikosten määrä on 1990-luvulta suunnilleen puolittunut. Rikollisuus on Suomessa muutenkin pitkään vähentynyt, vaikka mediaa seuraamalla voisi muuta luulla. Huomio kiinnittyy aina johonkin uuteen ja pelottavaan ilmiöön, kuten nyt katujengeihin ja nuorten tekemiin ryöstöihin. Niissä kehitys onkin ollut huolestuttavaa, vaikka kyse on melko pienen joukon oireilusta. Valtaosa nuorista voi ja käyttäytyy hyvin.

Rikoksista keskustellaan monenlaisin motiivein. Poliisi haluaa turvata resurssinsa, poliitikoille rikollisuus voi olla vaaliase. Siksi erityisesti rikosasioissa kannattaa kuunnella asiantuntijoita, jotka voivat tarjota tilanteesta ison kuvan sekä kertoa, millaiset keinot rikollisuuteen tepsivät ja millaiset eivät.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.