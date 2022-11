Suomessa on täällä syntyneitä ja kasvaneita nuoria, jotka eivät tunne kuuluvansa mihinkään. Rikollinen maailma saattaa näyttäytyä helppona ja houkuttelevana vaihtoehtona.

Rikostilastot ovat viime vuosina olleet karua luettavaa. Poliisin tietoon on tullut pääkaupunkiseudulla poikkeuksellisen paljon alaikäisten tekemiä ryöstörikoksia. Myös nuorten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt ja raaistunut.

Erityisen huolestuttavaa viimeaikaisessa kehityksessä on, että väkivaltaan ja muihin rikoksiin sotkeutuneiden alaikäisten joukossa on entistä nuorempia.

Tilanteeseen ei saada muutosta, ellei ymmärretä, mitkä ovat rikollisuuden juurisyitä. Monesti nuorten rikollisuuden taustalla on pahoinvointia ja monisukupolvista syrjäytymistä.

Aiheesta ei voida puhua keskustelematta samalla maahanmuutosta. Vieraskielisillä vanhemmilla voi olla vaikeuksia kiinnittyä työelämään ja ylipäätään yhteiskuntaan. Maahanmuuttajataustaisten perheiden köyhyys on Suomessa yleisempää kuin OECD-maissa keskimäärin.

Kyse ei ole kuitenkaan vain rahasta. Suomessa on täällä syntyneitä ja kasvaneita nuoria, jotka eivät tunne kuuluvansa mihinkään. Köyhyys ja juurettomuuden tunne voivat johtaa näköalattomuuden kokemukseen, ja rikollinen maailma saattaa silloin näyttäytyä helppona ja houkuttelevana vaihtoehtona.

Keinot nuorisorikollisuuden kitkemiseen tiedetään. Ennalta ehkäisevään työhön on ohjattava lisää resursseja. Palvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että se ottaa entistä paremmin huomioon maahanmuuttajataustaisten tarpeet. Poliisi haluaa viedä kouluihin lisää laillisuuskasvatusta. Koulujen ja poliisin väliseen yhteistyöhön onkin tärkeää panostaa.

Ennaltaehkäisyn näkökulmasta vieläkin olennaisempaa on varmistaa, että varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Koululla on merkittävä asema syrjäytymisen ehkäisyssä, koska koulu tavoittaa koko ikäluokan. Myös nuoriso- ja sosiaalityön resursseista on huolehdittava.

Rikoksia tehtailevien porukoiden liepeillä on nuoria, jotka ovat vaarassa livetä rikolliseen maailmaan. Jalkautuvat nuorisotyöntekijät voivat kiskaista heidät takaisin yhteiskuntaan.

Nuorisorikollisuuden kuriin saamiseen ei ole mitään yhtä taikatemppua. Siihen tarvitaan kokonaisvaltaista otetta ja päättäväistä työtä.

