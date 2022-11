Valtaa pitävä kommunistinen puolue häviää, tekeepä se mitä tahansa.

Kiinan kommunistinen puolue on maalannut itsensä nurkkaan. Puolue häviää, tekeepä se koronavirusepidemian ja koronatoimien vastaisten mielenosoitusten kanssa mitä tahansa.

Eri puolilla Kiinaa järjestettiin viikonloppuna yllättävän isoja mielenosoituksia, joissa vastustettiin maan kovia ja epäinhimillisiä koronasulkuja.

Kiinan päättäjät valitsivat pandemian alussa viruksen täydellisen tukahduttamisen linjan. Isoja osia kaupungeista on määrätty eristyksiin vain muutamien havaittujen tartuntojen vuoksi.

Aluksi pari vuotta sitten valittu linja toimikin. Kiina sai epidemian kuriin ja esitteli linjaansa näyttönä puolueen osaamisesta.

Sittemmin tilanne on muuttunut. Pandemia on kiertänyt kaikkialla maailmassa ja muuttunut samalla lievemmäksi mutta tarttuvammaksi. Muu maailma Kiinan ympärillä elää jo melko normaalia elämää. Kiinassa jyrkille koronatoimille ei sen sijaan näy loppua. Ihmiset ja talous kärsivät.

Edessä on vain pahempaa. Nykyisin hyvin yleisestä omikronvariantista on tullut pandemian kierroissa ja laumasuojan yleistyessä kohtuullisen lievän taudin aiheuttaja. Kiina kohtaa omikronin ilman altistumisia ja puutteellisella rokotuskattavuudella. Kiinassa yli 80-vuotiaista vain neljä kymmenestä on saanut kolme rokotusta.

Kotitekoinen rokotekin oli puolueelle näyttö osaamisesta. Se ei kuitenkaan ole läntisten arvioiden mukaan yhtä tehokas kuin lännessä kehitetyt rokotteet.

Kun laskee yhteen tartuntojen nopean lisääntymisen, Kiinan heikon terveydenhuoltojärjestelmän, vanhusväestön suuren määrän, huonon rokotussuojan sekä vähäisen altistumisen koronalle, saa lopputuloksen, jonka mukaan Kiinaa uhkaa hyvin vakava, runsaasti kuolleita tuottava koronavirusepidemian vaihe.

Puolueen on päätettävä, kiristääkö se edelleen koronalinjaansa, kuristaa talouden hengiltä ja saa lisää kansaa kaduille vaatimaan muutosta. Vai korjaako puolue linjaansa, antaa kansalaisten kuolla ja tuhoaa oman uskottavuutensa – ja ajaa kansaa kaduille vaatimaan muutosta?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.