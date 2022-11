Vaikeassa maailmantilanteessa Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, mutta Sanna Marinin (sd) hallituksen toimintakyky herättää jo vakavia kysymyksiä.

Keskustan päätös liittoutua ympäristövaliokunnassa opposition kanssa hallituksen luonnonsuojelulakiehdotusta vastaan ajoi hallituksen tiistaina taas uuteen kriisiin.

Hallituskumppanit olivat raivoissaan, mutta edes kiukkuisimmat eli vihreät eivät puhuneet hallituksesta lähdöstä tai vaatineet keskustaa eroamaan. Kukaan ei halua hajottaa hallitusta, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, Suomen Nato-prosessi on kesken ja energiakriisi on päällä.

Tämä antaa kannatuspaniikissa olevalle keskustalle mahdollisuuden toimia härskisti ja irtaantua hallituksessa jo sovituista asioista. Luonnonsuojelulaki oli yksi sellainen. Keskusta väittää olevansa periaatteellinen, mutta oikeasti se riehuu kuin norsu posliinikaupassa, koska toivoo pystyvänsä saamaan niin ääniä ensi vaaleissa.

Perustuslaillisesti eduskunnalla on tietenkin oikeus muuttaa hallituksen esityksiä, onhan se lainsäätäjä. Koalitiohallituksen peruspelisääntöihin kuitenkin kuuluu, ettei hallituksen sopimia asioita enää revitä auki. Muuten monipuoluehallituksen kompromisseihin perustuva työ on mahdotonta.

Eduskunnan käsittelyssä on useita lakiesityksiä, jotka keskusta on jo hallituksessa hyväksynyt. Hallituskumppanit pelkäävät, että kannatuspaniikissaan keskusta hakee eroa vihreisiin ja vasemmistoon vesittämällä jo hyväksymiään lakiesityksiä esimerkiksi kaivoslakia, translakia tai rakennuslakia käsiteltäessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on seurannut hallituksensa heilumista Uudessa-Seelannissa, jossa hän on edistämässä Suomen suhteita saarivaltioon. Harva uskoo Marinin hajottavan hallitusta. Keskustankin kentän viesti on ollut, että puolueen on oltava kova, mutta hallitusta ei saa hajottaa. Puolue yrittää osoitella sormella muita.

Myös Helsingin Sanomat on pääkirjoituksissaan muistuttanut, että näinä aikoina maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Hintana ei kuitenkaan saa olla politiikan uskottavuuden täydellinen mureneminen.

