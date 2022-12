Miltei puolue kuin puolue voi nyt kaupata äänestäjille puolustuksen vahvistamista. Yhteiskunnan resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja myös vahvan ja tasapainoisen talouden ylläpitäminen on Suomen puolustamista.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, suomalaisten hieman jo uinahtanut maanpuolustustahto heräsi hetkessä.

Suomalaisista tuli ikään kuin yhdessä yössä Naton kannattajia. Vankka tuki Nato-jäsenyydelle on pysynyt, selviää torstaina julkistetusta Maanpuolustustiedotuksen neuvottelukunnan MTS:n haastattelututkimuksesta. Tutkimus on haarukoinut suomalaisten maanpuolustusasenteita vuodesta 1976 lähtien.

Suomalaisen Nato-keskustelun pitkään linjaan nähden on ällistyttävää, että nyt jo yhdeksän kymmenestä tukee Suomen liittymistä Natoon. Kun Venäjä hyökkäsi vuonna 2008 Georgiaan ja vuonna 2014 Ukrainaan, viisarit eivät juuri värähtäneet.

Kullakin aikakaudella on oma suhteensa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Aikakausi vaihtui, ja se näkyy asenteissa, sillä sotilaallinen uhka muuttaa yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Suomalaiset antavat nyt vankan tukensa sille, että Suomi vahvistaa puolustusta Venäjän uhkaa vastaan.

Luottamus Suomen puolustukseen ja asevelvollisuusjärjestelmään on lujaa, ja myös luotto Natoon ja Yhdysvaltoihin on kasvanut. Suomi lännettyi. Samaan aikaan turvattomuuden tunne on kasvanut.

Puolustushallinto näkee paitsi tarpeen myös tilaisuuden varustautua. Nyt mikään puolue ei halua asettua vastustamaan puolustuksen vahvistamista.

Aseita onkin hankittava, mutta pitää muistaa, että rahalle on paljon tarpeita ja yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset. Viisasta on etsiä säästöjä esimerkiksi eurooppalaisten yhteishankintojen ja puolustusyhteistyön avulla.

Naton velvoitteiden täyttäminen tuo Suomelle merkittäviä uusia kustannuksia, joita päästään arvioimaan vasta liittymisprosessin edetessä. Naton jäsenet myös sitoutuvat pitämään puolustusmenonsa tietyllä tasolla. Puolustuksen vahvistaminen on tärkeää, mutta siinäkin on pidettävä pää kylmänä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.