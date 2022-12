Pitkästä koronasta on turha mennä paniikkiin

Pitkäkestoisesta koronataudista on esitetty arvioita, joiden mukaan Suomessa pitäisi olla nyt satojatuhansia tai jopa miljoonia siitä kärsiviä. Onneksi niin ei ole.

Pitkäkestoisesta koronataudista eli niin kutsutusta long covidista on tulossa uutta tietoa, sillä lähiaikoina aiheesta on valmistumassa kaksi selvitystä: Euroopan unionin asiantuntijapaneelin sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) long covid -työryhmän raportit.

Suomalaisraporttiin kohdistuu paljon kiinnostusta, sillä ryhmän puheenjohtaja, neurologian professori Risto O. Roine on esittänyt julkisuudessa dramaattisia arvioita pitkäkestoisen koronataudin yleisyydestä.

Pitkä korona on voimakkaasti politisoitunut sairaus, sillä STM on perustellut sen uhalla ajamiaan koronarajoituksia. Viime tammikuussa järjestetyssä ministeriön tiedotustilaisuudessa Roine arvioi pitkän koronan oireita voivan ilmetä jopa joka toisella tartunnan saaneella aikuisella ja yhdellä 50 lapsesta. Näillä tiedoilla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) perusteli vaatimustaan koulujen pitämisestä suljettuina. Ministeri varoitti, että pitkään koronaan oli vaarassa sairastua jopa 150–300 lasta viikossa. Hän piti pitkää koronaa uutena kansantautina. Osa työryhmän jäsenistä piti väitteitä liioiteltuina.

Suomalaisarviot pohjautuvat pitkälti maailmalla julkaistuihin tutkimuksiin. Tutkimusten ongelmana on kuitenkin, että diagnoosi tehdään potilaiden raportoimien oireiden perusteella eikä oireista vallitse yksimielisyyttä. Siksi myös tutkimustulokset vaihtelevat suuresti.

” Kyselytutkimuksilla on ilmeiset ongelmansa.

Monet asiantuntijat nostavat esiin arvostetussa The Lancet -lehdessä elokuussa julkaistun hollantilaistutkimuksen, jossa pitkän koronan yleisyydeksi saatiin 12,7 prosenttia koronapotilaista. Tähän joukkoon pääsi, jos kertoi kärsivänsä 3–5 kuukautta koronatartunnan jälkeen vähintään yhdestä kyselyssä mainituista oireista, joihin kuuluivat esimerkiksi hengitysvaikeudet, lihaskivut ja yleinen väsyneisyys. Tutkimus tehtiin epidemian alkuaikana, jolloin virus oli omikronvarianttia vahvempi ja ihmiset enimmäkseen rokottamattomia.

Keskustelua pitkästä koronasta vaikeuttaa, että asiantuntijat tulkitsevat julkisuudessa esitettyjä lukuja kahteen suuntaan: jotkut pitävät niitä liioiteltuina, kun taas toiset uskovat, että todelliset luvut ovat paljon ilmoitettuja suurempia. Professori Roine kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.

Kyselytutkimuksilla on ilmeiset ongelmansa, mutta pitkän koronan yleisyyttä voi yrittää selvittää myös muista lähteistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hilmo-rekisteristä selviää, että lääkärit ovat käyttäneet pitkäkestoisen koronataudin diagnooseja U08 ja U09 runsaasta 20 000 potilaasta. Suurin osa näistä merkinnöistä on kuitenkin tehty alle kaksi kuukautta koronataudin jälkeen, kun potilas on tullut vastaanotolle esimerkiksi valittamaan sitkeää yskää. WHO:n pitkäkestoisen taudin määritelmä ei silloin täyty.

Kela julkaisi tammikuussa selvityksen, jonka mukaan pitkä korona ei juurikaan näkynyt vuoden 2021 sairauspäivärahatilastoissa. Suurta vaikutusta ei näy vieläkään. Tammi–lokakuun aikana vuonna 2022 maksettiin pitkän koronan takia sairauspäivärahaa 1 300 henkilölle. Kun rekisteröityjäkin tartuntoja on ollut vuoden aikana yli miljoona, pitkittyneen sairauden vuoksi päivärahaa saaneita on tuosta joukosta runsas promille.

Suomen ainoa long covid -poliklinikka toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Klinikalla on ehditty hoitaa noin 400:aa potilasta, mutta lähetteitä on ollut noin kaksinkertainen määrä.

Epävarmuus on suurta, mutta näyttää siltä, että pitkästä koronasta kärsiviä on Suomessa ainakin satoja ja luultavasti tuhansia, mutta tuskin kymmeniätuhansia, eikä missään tapauksessa satojatuhansia.

Tulossa olevat raportit tarjoavat asiasta tarkempaa tietoa, mutta jo nyt voidaan sanoa, että pitkä korona ei ole uusi kansantauti. Lapsilla se on lähes tuntematon.

Se ei tarkoita, ettei sairautta olisi ollenkaan. Ilmiön olemassaolosta asiantuntijat ovat vakuuttuneita. Siitä kärsivälle pitkittynyt koronatauti voi olla suuri rasitus, eikä sitä pidä väheksyä.

