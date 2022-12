Edessä on romahtaneen ostovoiman joulu

Tänä vuonna reaalipalkat saattavat laskea inflaation vuoksi niin paljon, että vastaavaa vuotta joutuu hakemaan kymmenien vuosien takaa.

Suomalaisille tämä joulu on ensimmäinen selvästi laskevien reaaliansioiden joulu vuosikymmeniin. Reaaliansioiden kato koko vuodelle mitattuna päätyy aiempien vuosineljännesten ja kuukausittaisten inflaatiolukemien perusteella niin murskaaviin lukemiin, ettei sellaisia ole nähty 1970-luvun lopun jälkeen. Jos inflaatio vain kiihtyy kohti vuoden loppua, voittajaa – vielä surkeampaa reaaliansioiden vuotta – voi joutua hakemaan jopa kauempaa: 1950-luvulta.

Tilanne on siis hyvin harvinainen, mutta ilmiön harvinaisuutta tuskin arvostetaan. Suomalaisten reaaliansiot nousivat 1990-luvun lama-ajoista lähtien lähes joka vuosi näihin päiviin saakka.

Eurostatin tuoreen mittauksen mukaan rahan arvo heikkeni euroalueella 10 prosenttia vuoden takaisesta. Suomessa inflaatio ryntäsi 9 prosentin vauhtia. Joulukaupan kannalta tilanne on kriittinen. Suomalaisten kuluttajien luottamus tulevaan on ollut koko syksyn erittäin heikkoa. Tilastokeskuksen mittauksesta päätellen adventtisohjossa kahlaava suomalainen kulkee kauppojen ohi tai korkeintaan pysähtyy ikkunaostoksille. Vain seitsemän vastaajaa sadasta aikoo avata kaupan oven ja ostaa jonkin kestokulutustavaran.

Muutos käyttäytymisessä alkaa jo näkyä. Ruoan ja polttoaineiden kulutus on vähentynyt jo toista vuotta. Nyt vähentyy myös jalkineiden ja vaatteiden hankinta. Asuntokauppa on jo hiljentynyt. Lokakuussa asuntolainoja otettiin niin vähän, että näin alhaisia lukemia mitattiin viimeksi vuonna 2004.

Palkkojen korotukset eivät pääse lähellekään inflaatiolukemia. Ei Suomessa eikä missään muuallakaan Euroopassa.

Työmarkkinoilla ei 1970-luvun inflaatiovuosista poiketen edes kysellä korotuksia, jotka päihittäisivät inflaation. Esimerkiksi Euroopan merkittävin palkansaajajärjestö – saksalainen IG Metall – sopi, että sen jäsenet saavat 5,2 prosentin korotukset ensi vuonna ja 3,3 prosentin korotukset vuonna 2024.

Rahapolitiikkaa tekevät ovat panneet tyytyväisinä tämän merkille. Jos palkat eivät lähde kilpailemaan inflaation kanssa, tuhoisaa hintojen ja palkkojen keskinäistä kierrettä ei ehkä synnykään. Silloin keskuspankki voi tyytyä pienempiin ohjauskoron korotuksiin. Mitä pienemmät koron nostot, sitä pienempi on myös todennäköisyys sille, että keskuspankki hätistäisi euroaluetta taantumaan.

IG Metallin mallissa huomattavaa on se, että ratkaisu on kuin sovitettu keskuspankin toiveisiin. Korotukset ovat laskevia, kuten odotukset inflaatiovauhdistakin tuleville vuosille. Sopimusta höystetään kahdella 1 500 euron bonuksella, joista valtio ei peri veroja. Vaikka potteja on kaksi, sopimuksen syöttiä voi kutsua kertaluonteiseksi. Rahapolitiikan tekijät ovat iloisia siitä, että ratkaisu ei juoksuta lisää rahaa vuodesta toiseen inflaationvastaista taistelua sotkemaan.

Kun suomalainen tuijottaa vettyneissä talvikengissään kaupan ikkunaa, mutta ei raaski mennä sisälle ostamaan, hän ehkä ymmärtää, että tämä kaikki on vastuullisuutta ja väliaikaista. Palkansaajien etujärjestöt näyttävät tämän oivaltavan.

Inflaatiosta noin puolet tulee energian hintojen noususta. Energiainflaatiota ei selitä kuin pieneltä osalta vihreä siirtymä. Inflaatiota kiihdyttävät Venäjän aloittaman sodan seuraukset: pula kaasusta, öljystä ja sähköstä.

Markkinataloudet ovat tehokkaita poistamaan puutteita, ja puutteen poistuminen näkyy aina hinnan alentumisena. Öljyn hinta laski jo. Kaasuvarastot ovat Euroopassa täysiä.

Energiavetoinen inflaatio voi olla lopulta lyhytaikainen riesa. Isot ja pitkiksi ajoiksi sovitut palkkaratkaisut kroonistaisivat ongelman ja Eurooppa kulkeutuisi entistä varmemmin taantumaan ja kasvavaan työttömyyteen. Silloin saattaisivat sammua ne kaupan valotkin nenän edestä ostovoimattoman nenää ja mieltä lämmittämästä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.