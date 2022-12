Inflaation torjunta ja vihreä siirtymä innostavat valtioita tukemaan omaa talouttaan muiden talouksien kustannuksella.

Viime vuosina kauppasotia ja oikeita sotia on riittänyt. Samaan aikaan kun länsimaat ryhmittyvät toimimaan yhdessä Venäjää ja Kiinaa vastaan, rintaman sisälläkin kinastellaan. Eurooppa ja Yhdysvallat kiistelevät kulisseissa siitä, miten valtioiden on sopivaa tukea kotimaista tuotantoa ulkomaisen kustannuksella. Kaikki haluaisivat tukea kotimaista ja että muut eivät tukisi omaansa. Yhtälö ei mene umpeen.

Vuoden alusta Yhdysvalloissa aletaan soveltaa Inflation Reduction Act -nimisen tukipaketin veroehtoja. Satojen miljardien dollarien arvoinen paketti on nimellisesti sovitettu inflaation torjuntaan, mutta todellisuudessa kyse on kotimaisen tuotannon tukemisesta ja elvytyksestä. Samoin: paketti ratsastaa vihreällä siirtymällä, mutta todellisuudessa se on eräänlainen ”America first” -ratkaisu, jollaisia rakenneltiin edellisen presidentin aikana ihan avoimesti.

Presidentti Joe Bidenin inflaatiopaketin ongelmallisin kohta on se, että Yhdysvallat lupaa tukea veroeduin uudistuvaan energiaan liittyvää tuotantoa, jos se sijoittuu Yhdysvaltoihin. Euroopan henkisen vetovastuun ottanutta Ranskaa tämä suututtaa. Iso automaa Ranska haluaa sähköistää autot ja käyttää tähän mahdollisimman paljon eurooppalaista tekniikkaa ja materiaaleja. Euroopassa tulkitaan – ihan perustellustikin –, että Bidenin hallinto houkuttelee vihreän teknologian yrityksiä kaikkialta maailmasta Yhdysvaltoihin.

Suomen kaltaiselle, vapaasta markkinataloudesta etuaan etsivälle maalle puolen valinta ei ole ihan niin helppoa kuin voisi kuvitella EU-maalta. Kun Ranska puhuu eurooppalaisesta edusta, se puhuu ennen kaikkea ranskalaisesta edusta – nyt erityisesti ranskalaisista autoista – ja on valmis käyttämään valtaa ja tukia omaa etuaan edistääkseen ja sitä kilpailulta puskuroidakseen.

Länsi ei todellakaan nyt kaipaa sisäistä kauppasotaa, mutta ei se myöskään kaipaa blokkien tiivistymistä vahvimpien edustajiensa etujen ympärille.

