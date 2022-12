Kansainväliset kumppanuudet ovat nyt entistäkin tärkeämpiä. Ne tuovat lisää keinoja vaalia maan kansainvälistä asemaa ja turvallisuutta niin Suomessa kuin Suomen naapurustossakin.

TäNÄ vuonna ei ole vaikeaa vastata kysymykseen, mitä itsenäisyys merkitsee. Suomalaiset saavat rauhoittua itsenäisyyspäivän viettoon ukrainalaisten taistellessa oman itsenäisyytensä ja oman vapautensa puolesta.

Euroopassa ollaan taas silmätysten sodan kanssa. Maanosassa käydään nyt laajinta sotaa sitten toisen maailmansodan, ja Suomi varautuu Venäjältä tulevaan painostukseen ja sotilaalliseen uhkailuun.

Suomen sadasta seuraavasta itsenäisyyden vuodesta tulee hyvin erilaista aikaa kuin itsenäisen Suomen ensimmäiset 105 vuotta ovat olleet. Uuteen aikaan suomalaiset siirtyvät valmiustilassa mutta vahvoina – itseensä luottavina eurooppalaisina, historiansa tuntien, vaikeuksiin varautuen, täysivaltaisesti mukana maailmassa.

Suomen itsenäisyyden aikaa on leimannut vaihtuva suhde Neuvostoliittoon ja Venäjään. Ensin Suomi oli Neuvostoliiton kanssa yksin, sitten kaksin. Suhde itänaapuriin löi suomalaisiin vahvan erillisyyden tunteen: meillä oli oma historiallinen kokemuksemme, vaikka muut eivät sitä aina pystyneet ymmärtämään.

Tämä jatkui vielä Neuvostoliiton romahdettua. Suomi ja Venäjä ylläpitivät kahdenvälisiä suhteita, mitä pidettiin yhtenä Suomen turvallisuuden tukipilareista. Erityissuhteen uskottiin turvaavan Suomen liikkumatilaa. Venäjä muistutti kuitenkin koko ajan siitä, ettei minkään pidä muuttuman. Varsinkaan Suomen ei pidä liittyä Natoon.

Sitten, 24. helmikuuta 2022, tältä Venäjä-suhteelta petti pohja. Se on synnyttänyt keskustelua siitä, oliko koko Venäjän-politiikka perustunut valheelle. Muut tuntuivat äkkiä meitä viisaammilta.

Pohdiskelu on terveellistä, vaikkei Suomella ole suurta syytä hävetä valintojaan. Suomi on joutunut navigoimaan historiassaan hyvin kapeaa ja vaarallistakin reittiä, mutta onnistunut rakentamaan itsestään melkoisen menestystarinan.

Pian Suomi on siinä leirissä, jonne se olisi kuulunut jo aiemmin. Maanantaina Sanna Marinin (sd) hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen Suomen liittymisestä Natoon. Päämäärä on selvä, mutta vielä sitä ei ole saavutettu. Edessä on pitkä ja kylmä talvi.

Suurvaltajännitteiden ajassa itsenäisyyttä vaalitaan parhaiten yhdessä muiden kanssa. Suomi osallistuu eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän ja talousmallin uudelleenrakentamiseen keskeisten verkostojen ja järjestöjen täysivaltaisena jäsenenä.

Yksin on jäämässä Venäjä.

Venäjä määrittää Naton sotilaalliseksi uhaksi itselleen. Venäjän silmissä Suomesta tuli siis tänä vuonna epäystävällinen maa – ja Suomi on tässä ihan oikeassa joukossa. Suomen valinta se ei kuitenkaan ollut.

Venäjän valitsema linja vaikuttaa suomalaisten arkeen monin tavoin: talouden rakenteisiin, matkustamiseen, kanssakäymiseen. Suomen naapurissa, uuden aidan takana, on ydinasevaltio, jonka kansa on ainakin passiivisesti hyväksynyt johtajansa sodan. Vaikka Venäjältä on ollut myös lähtijöitä, Kremliä vastaan ei edes liikekannallepanon hetkellä noussut muutosvoimaa haastamaan Vladimir Putinin valtaa.

Suomi toivoo toisenlaista Venäjää, mutta sen luominen on venäläisten omissa käsissä. Suomi osaa rakentaa aitoja, mutta mieluummin me niitä purkaisimme.

Vain vuosi sitten Venäjä vaati lupausta siitä, ettei Nato ota uusia jäseniä. Vaatimukseen alistuminen olisi vienyt Suomelta vapauden. Kun hyökkäys Ukrainaan sitten alkoi, suomalaiset yhdisti syvältä kummunnut pettymys Venäjään. Natosta haettiin suojaa Venäjän aggressiolta.

Suomi kykeni toimimaan nopeasti, mutta itsestäänselvää ei Natoon pääsy ollut. Oven Natoon avasi ukrainalaisten urhoollinen vastarinta. Toisinkin olisi voinut käydä.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kuuli maaliskuussa Suomen huolen, mutta samalla amerikkalaiset varoittivat, ettei Nato ottaisi uusia vastuita Venäjän rajalla kolmannen maailmansodan uhan alla. Arvio sodan kulusta ja myös Naton liikkumatilasta kuitenkin muuttui, kun Ukraina osoitti pystyvänsä taistelemaan Venäjää vastaan.

Suomen sotilaallisessa liittoutumisessa on kyse suuresta muutoksesta, mutta myös jatkumosta: Suomen tavoite on aina ollut turvata oma liikkumatilansa. Ratkaisevalla hetkellä siinä myös onnistuttiin.

Naton uskottavuus pohjaa Yhdysvaltojen ydinaseisiin ja sitoutumiseen Euroopan puolustamiseen. Suomi ei tule kuitenkaan liittoon tyhjin käsin vaan tuo mukanaan vahvan oman puolustuskyvyn.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys odottaa yhä Unkarin ja Turkin hyväksyntää. Turkilla riittää Ruotsille vaatimuksia, mutta ystävää on syytä odottaa. Suomi ja Ruotsi päättivät Natoon liittymisestä yhdessä, ja yhdessä Natoon myös kannattaa liittyä.

Harmaalla alueella odottelu on ollut turhauttavaa ja vaarallistakin aikaa, vaikka Yhdysvallat ja Britannia ovatkin tukensa luvanneet. Nord Stream -kaasuputkien sabotaasi ja Puolaan harhautunut ohjus osoittivat, että sodan laajentumisen vaarat ovat koko ajan lähellä.

Vaikeat ajat kohtaa vahva ja yhtenäisyydellään itsensäkin yllättänyt Suomi. Kansainväliset kumppanuudet tuovat Suomelle lisää keinoja vaalia turvallisuutta niin Suomessa kuin lähialueillammekin. Suomalainen, pohjoismaalainen ja eurooppalainen identiteetti eivät kilpaile keskenään, vaan rakentuvat samoille arvoille.

Suomi on vahva läntinen demokratia, jolla on kykyä ja halua ratkoa muitakin kuin suoraan sotilaalliseen turvallisuuteen liittyviä kriisejä. Suomea tarvitaan muun muassa aseriisunnassa, ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa, suurvaltapolitiikan paineiden vakauttamisessa sekä rauhantyössä.

Tänä itsenäisyyspäivänä suomalaiset elävät vahvasti ukrainalaisten rinnalla, sillä myös Suomi on pysäyttänyt Venäjältä tulleen hyökkäyksen. Suomen onnistunut taistelu rohkaisee nyt ukrainalaisia heidän taistelussaan – aivan kuten ukrainalaisten taistelu muistuttaa suomalaisia siitä, minkä puolesta me kerran taistelimme ja olemme valmiita aina taistelemaan.

