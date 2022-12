Öljyn hintakatto on hyvä ratkaisu

Venäjän päättäjille vaikuttaa tulleen yllätyksenä se, että Venäjä on riippuvainen lännestä ja että länsikin voi käyttää energiaa painostuksen välineenä.

Venäläiselle öljylle asetettu hintakatto käyttää Venäjää vastaan samaa asetta, jota Venäjä on käyttänyt länttä kohtaan: riippuvaisuutta.

Teollisuusmaiden G7-ryhmä päätti Australialla vahvistettuna asettaa venäläiselle öljylle hintakaton: siitä ei saa maksaa enempää kuin 60 dollaria barrelilta. Euroopan unioni jäsenmaineen on mukana tässä linjauksessa. Venäläistä öljyä on myyty viime aikoina hieman tätä hintaa kalliimmalla.

Ratkaisu pyrkii rajoittamaan Venäjän kassaan ja Ukrainan sotaan valuvaa rahamäärää. EU:ssa tuli jo voimaan venäläisen raakaöljyn tuontikielto. Ensi vuoden alkupuolella myös jalostettujen öljytuotteiden tuonti kielletään.

Hintakatto on fiksu liike siksi, että se tehoaa heti ja sen pitävyyden valvonta on todellisuudessa öljykuljetuksia hoitavilla ja niistä vastaavilla laiva-, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöillä. Monet yhtiöistä toimivat ja pitävät pääkonttoriaan lännessä.

Jos jokin ostaja maksaa öljystä sovittua hintaa enemmän, laivayhtiö ja vakuutusyhtiö rikkovat G7-sopimusta ja joutuvat isoihin vaikeuksiin. Esimerkiksi Kiina ja Intia voisivat hyvinkin tehdä omia diilejään Venäjän kanssa, mutta yritykset eivät uskalla tuhota bisneksiään Yhdysvalloissa, Australiassa ja Euroopassa. Laillisesti ja hyväksyttävästi kuljetettavaa öljyä ja muuta rahtia riittää muistakin maista. Länsimarkkinoiden arvo on yrityksille paljon suurempi.

Ja kun Venäjän on pakko myydä halvalla, eivät Kiina ja Intiakaan maksa öljystä enempää. Venäjän energiasta saamat vientitulot kutistuvat jyrkästi. G7-linjauksessa on hyvää sekin, että hintarajaa voidaan myöhemmin tarkistaa, kun perusidea on nyt hyväksytty. Jos 60 dollaria tuntuu liian paljolta, se voidaan korjata vaikka 50 dollariksi. Tai 40 dollariksi.

Venäjän päättäjille maan täydellinen riippuvaisuus lännestä vaikuttaa tulleen isona yllätyksenä. Yllättävää vaikuttaa heille olevan myös se, että energiapainostusta voi harjoittaa molempiin suuntiin.

