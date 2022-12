Maksuhäiriömerkintäisten paluuta normaalielämään on kuun alusta lähtien nopeutettu – ja hyvä niin.

Marraskuun vaihduttua joulukuuksi moni velkaantunut on voinut huokaista helpotuksesta: monivuotinen luottotietohäiriö katosi vihdoin raskauttamasta elämää.

Kuun vaihteessa astui voimaan muutos luottotietorekisteriin. Sen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä kuukauden kuluttua siitä, kun luotto on maksettu kokonaan pois. Muutos tulee sopivasti joululahjana ylivelkaantuneille.

Aiemmin luottohistorian puhdistaminen on saattanut kestää jopa kahdesta neljään vuotta vielä senkin jälkeen, kun velat on kokonaan maksettu. Se on ollut kohtuuton rangaistus. Tilanne ei ole kannustanut velan maksuun, kun palkinto siitä on seurannut pitkällä viipeellä.

Maksuhäiriömerkintöjä poistui joulukuun alussa Asiakastiedon rekisteristä jopa puolitoista miljoonaa. Kaikki maksuhäiriömerkinnät pyyhitään noin 18 000 henkilöltä. Yrityksiltä poistetaan 175 000 maksuhäiriömerkintää.

Asiakastiedon rekisteriin jää silti yhä vajaat 370 000 henkilöä, joilla on merkintä maksuhäiriöistä.

Rekisteriin on ollut helppo joutua, mutta sieltä on ollut vaikeaa päästä pois. Siksi elämä luottohäiriömerkinnän kanssa on tullut tutuksi liian monelle. Arkea se vaikeuttaa monella tapaa: luottotietojen myötä voivat mennä mahdollisuudet esimerkiksi pankkilainaan, puhelinliittymään tai vuokrasopimukseen. Unohtunut lasku on voinut sysätä ihmisen ongelmakierteeseen.

Tilastojen mukaan luottohäiriöillä on taipumus kasaantua harvoille. Keskimäärin maksuhäiriöisillä on toistakymmentä merkintää. Silloin kyse on yleensä jo vaikeammasta elämänhallinnan ongelmasta. Erityisesti nuoret aikuiset ja niin sanotut pikavipit ovat vaarallinen yhdistelmä.

Luottotietorekisterin uudistus on tärkeä asia, joka toivottavasti rohkaisee monia maksamaan velkansa ja hoitamaan asiansa kuntoon. Elämässä kenelle tahansa voi tulla vaikea tilanne, mutta jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.