EU:n lainalla Ukraina maksaisi eläkkeitä ja hoitajien ja opettajien palkkoja, korjaisi Venäjän pommitusten tuhoja ja huolehtisi maan sisäisistä pakolaisista.

Unkarin pääministeriä Viktor Orbán ei vaikuta välittävän siitä, että Unkari on jäämässä EU:ssa kovin yksin.

Unkari estää Euroopan unionin 18 miljardin euron rahoitusavun Ukrainalle. EU-maiden rahoituspaketti Ukrainalle on Unkarin pääministerin Viktor Orbánin panttivankina monesta syystä. Niistä vähäisin ei ole se, että päätös Ukrainan rahoittamisesta osuu hetkeen, jolloin EU-maat tekevät päätöstä Unkarin EU-tukirahoista.

EU-komissio panttaa esityksessään Unkarilta 13 miljardin euron edestä EU:n koheesio- ja elpymisrahoja – ja hyvästä syystä. Unkarin oikeusjärjestelmä ei vastaa käsitystä oikeusvaltiosta, eikä Unkari piittaa korruption kitkemisestä. Päätös Unkarin elpymissuunnitelman hyväksymisestä on tehtävä vielä tänä vuonna tai rahoitus raukeaa.

Suomen linjan pitäisi olla selvä: Ukrainalle rahaa, Unkarilta rahaa pois. Sen, että Unkari panttaa Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointeja, ei pidä vaikuttaa linjaan.

Todennäköisesti EU-maat taipuvat kuitenkin lopulta jonkinlaiseen kompromissiin, jossa Unkari saa osan EU-tuistaan. Jotkin muut koheesiorahoja saavat jäsenmaat pelkäävät, että seuraavaksi niiltäkin voidaan jäädyttää tukia.

Orbánilla on kiire saada EU-rahat, ja EU-mailla on kiire pitää Ukrainaa pystyssä. Unkarin talous ja politiikka ovat kriisissä, sillä tuontienergia on kallista ja inflaatio laukkaa. Opettajat osoittavat mieltään jo muuallakin kuin Budapestissä.

Unkari uhmaa, mutta Ukraina sotii. Laina on Ukrainalle välttämätön ja myös vastikkeellinen, sillä Ukrainalta edellytettäisiin hallinnon uudistuksia.

Unkarin kiristykselle täytyy panna rajat. Jos Unkari estää EU:n yhteisen lainanoton Ukrainalle, rahoitukseen on kiertotie, tosin hidas. Kukin jäsenmaa voi tehdä kansallisen budjettitakauksen Ukrainan lainalle. Siihen Suomenkin on tarvittaessa oltava nopeasti valmis.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.