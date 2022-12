Neuvottelut sumppuuntuvat, kun teknologiateollisuuteen ei saada uutta työehtosopimusta. Muut alat odottavat nyt Teollisuusliiton ratkaisuja.

Auki olevien työehtoneuvottelujen määrä luultavasti kasvaa vuodenvaihteessa ja tammikuussa. Vuodenvaihteessa päättyy Teollisuusliiton sopimus kemianteollisuudessa, ja tammikuun lopussa päättyvät Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton lukuisat sopimukset autoliikenteessä ja satamissa.

Teknologiateollisuuden työnantajat -yhdistyksen ja alan palkansaajajärjestöjen neuvottelut etenevät nihkeästi, jos lainkaan. Itsenäisyyspäivän aattona työnantajayhdistyksen neuvottelut akavalaisen Ylempien toimihenkilöiden (YTN) kanssa katkesivat.

Teknologia-alan tärkeimmän, työntekijöitä edustavan SAK:laisen Teollisuusliiton kanssa neuvottelut puolestaan jatkuvat vasta viikkoa ennen joulua. On erittäin epätodennäköistä, että uutta sopimusta syntyisi ennen vuodenvaihdetta tai vielä loppiaiseksikaan.

Neuvottelut katkeilevat eri aloilla erimielisyyksiin palkankorotuksista – ja myös siksi, että työnantajapuoli haluaa pitää kiinni totutusta etenemisjärjestyksestä.

Helsingin Sanomien (7.12.) tietojen mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat tarjosivat ylemmille toimihenkilöille ensi vuodelle kahden prosentin palkankorotuksia. Kaikille tuleva yleiskorotus olisi 0,7 prosenttia. Loput 1,3 prosenttia työnantaja jakaisi miten haluaisi. Lisäksi olisi tullut 0,7 prosentin kertaerä. Tarjous ei YTN:lle kelvannut. Tuskin se kelpaa muillekaan liitoille nykyisen inflaation oloissa.

Työnantajapuoli on korostanut, että Saksassa on viime vuodet hoidettu palkankorotukset kertaerillä. Ne eivät jää palkkapohjiin korottamaan myöhempien vuosien palkkoja. Sinänsä kertaerä on käypä ratkaisu, jos talouden tulevaisuus on hämärä – ja sitä se tällä hetkellä on.

Inflaatio pyörii tänä vuonna kahdeksan prosentin tuntumassa. Ensi vuoden inflaatioksi on ennustettu neljästä viiteen prosenttia. Palkansaajapuoli vaatii, että edes osa heikkenevästä ostovoimasta korvattaisiin palkankorotuksilla, vaikka täyttä inflaatiokompensaatiota palkansaajat eivät odota. Reaaliansiot laskevat – sille ei mitään voi.

Kuntiin ja hyvinvointialueille sovittiin kesällä palkkaratkaisu, joka sitoo kunta-alan tulevat korotukset teollisuuden korotuksiin, vieläpä prosenttiyksikön verran teollisuuden korotuksia suurempina. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kommentoinut kitkerästi kunta-alan kytkyä teollisuuden palkankorotuksiin. Teollisuusliitossa koetaan, että se joutuu kantamaan reppuselässä myös kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöä.

Palkansaajapuoli ei ole missään vaiheessa tunnustanut työnantajien ajamaa mallia, jossa suuret vientiliitot avaavat neuvottelukierroksen ja määrittävät palkankorotusten ylärajan. Nyt työnantajapuoli näyttää ajavan neuvotteluja siihen tilanteeseen puoliväkisin. Neuvottelukentällä mikään ei tunnu liikkuvan ennen kuin teknologiateollisuuteen on saatu sopimus. Esimerkiksi suuret laskettelukeskukset ovat tällä tietoa juuri joulusesonkina lakossa.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat ovat tässä tilanteessa kuin kaksi troolaria, jotka vetävät välissään ja perässään turhan suurta nuottaa, Teollisuusliitto tosin vähän vastentahtoisesti.

Pussin pohjalle kerääntyy lisää tavaraa sitä mukaa, kun vanhoja sopimuksia eri aloilla päättyy. Nuotan paino kasvaa, joten saaliin nostaminen kannelle voi vaatia ylimääräisiä ponnistuksia.

Kuten Riku Aalto sanoi Teollisuusliiton valtuustossa marraskuun lopussa, tilanne alkaa muistuttaa takavuosien keskitettyjä tuloratkaisuja. Tosin sillä erotuksella, että neuvotteluja eivät vedä SAK ja muut keskusjärjestöt vaan vientiliitot.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.