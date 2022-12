Ylen torstaina julkaisemassa puoluekannatusmittauksessa keskustaa kannatti yhdeksän prosenttia vastaajista. Kuukaudessa kannatuksesta oli sulanut 1,9 prosenttiyksikköä.

Keskusta on rämpinyt kannatussuossa jo pitkään, mutta tuore lukema oli puolueelle järkytys. Kannatus oli pudonnut hurjaa kyytiä alle kauhurajana pidetyn kymmenen prosentin. Kuukaudessa kannatuksesta oli sulanut 1,9 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus oli toki jo valmiiksi historiallisen alhaisella tasolla sekä Ylen puoluekannatusmittauksissa että HS-gallupeissa. Se tuskin on jäänyt viime aikoina keneltäkään huomaamatta, sillä keskustan kannatuskriisi on saanut sekaisin niin Suomen politiikan kuin hallituksen toiminnankin. Hädissään keskusta on yrittänyt tehdä eroa ”vihervasemmistoon” eli hallituskumppaneihinsa irtautumalla hallituksessa jo sovitusta.

Tästä vain yksi esimerkki oli luonnonsuojelulaki, josta hallitus jätti esityksen eduskunnalle. Keskusta teki siihen eduskunnassa muutoksia opposition kanssa. Se raivostutti hallituskumppanit, sillä monipuoluehallitusten perussääntö on, että hallituspuolueet tukevat hallituksen yksimielisiä esityksiä.

Muu hallitus oli niin kyllästynyt keskustan irtiottoihin, että hallitus kävi tällä viikolla pelisääntökeskustelun, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) uhkasi kaataa hallituksen, jos pelisääntöjä vielä rikotaan. Se voi tehota, sillä keskustakaan ei halua tässä maailmantilanteessa kaataa hallitusta.

Keskustan kannatus on silti vain laskenut. Siihen ei ole auttanut riitely, ei pääministerin haukkuminen, ei vihreiden julkinen härnääminen, ei konsulttitoimisto Milttonista hankittu valtiosihteeri

Keskustan johto tosin selitti torstaina puolueen vain olleen periaatteellinen ja maksavan siitä hintaa. Vanha kunnon mediapeli-korttikin vilahti.

Ylen mittaus oli silti tärkeä muistutus: suomalaiset eivät arvosta hallituksessa riitelijöitä.

