Turistit palasivat, ja Lapin matkailukohteet pullistelevat kansainvälistä väkeä.

Lapin matkailussa on jälleen täysi hööki päällä. Kun koronaviruspandemian tuomat matkustusrajoitukset hiljensivät turismia vuonna 2020, arvioitiin, että kestää muutama vuosi ennen kuin matkailijamäärät palaavat lähellekään vuoden 2019 tasoa.

Epidemian synkimmissä vaiheissa pelättiin, että rajoitukset jopa tappavat Lapin matkailuelinkeinon.

Toisin kävi. Elpyminen lähti käyntiin nopeasti vuosi sitten, ja jo kuluva vuosi yltää edellisen ennätysvuoden 2019 tasolle – osassa kohteita se ylittyykin.

Kävijämäärät lähtivät toden teolla nousuun marraskuussa suorien kansainvälisten reittilentojen käynnistyttyä. Ja nyt ennakoidaan, että ensi vuosi tuo Lappiin kaikkien aikojen huimimman matkailupiikin.

Lapissa koronakriisi pysäytti investoinnit. Tänä vuonna niitäkin on jälleen tehty, ja isompia investointeja suunnitellaan tuleville vuosille. Yritysten selviytymisessä iso merkitys oli valtion jakamilla kustannustuilla sekä pankkien joustavilla rahoitusjärjestelyillä.

Lapin matkailutulosta kansainvälisten turistien osuus on 75 prosenttia. Lapin talvea tullaan kokemaan erityisesti Euroopan maista, ja eurooppalaisten matkailijoiden määrän ennakoidaan tulevina vuosina jatkavan kasvuaan.

Etenkin Aasian maista tuleva matkailu oli hurjassa kasvussa ennen pandemiaa, mutta nyt elpyminen on ollut hidasta. Venäläisten aloittaman sodan takia huonontuneet lentoyhteydet Aasiaan tuovat oman rasitteensa, eikä Aasian suunnalta juuri nyt odoteta paljon.

Kotimaisten Lapin-kävijöiden määrä ampaisi koronan myötä kovaan kasvuun. Etätyöt ja digitaalinen murros löivät läpi todella nopeasti, ja Lappi houkutteli monia pitempiaikaiseen tai jopa pysyvään oleskeluun.

Nyt eniten epävarmuuksia liittyy kuitenkin kotimaiseen matkailuun. Suomalaisten asiakkaiden varauksia on Lapin-kohteissa tällä hetkellä paljon, mutta matkailualalla toimivien mukaan niissä näkyy arjen elinkustannusten kasvun tuomaa varovaisuutta.

Halpoja lomakohteita on turha etsiä Lapista tänäkään vuonna. Päinvastoin, hintoja on kustannuspaineissa nostettu. Tänä talvena hissiliput ja rinneravintolat tyhjentävät monen hiihtolomalaisen matkakassan entistä nopeammin.

Pandemian tuoman pysähdyksen myötä matkailualalta katosi runsaasti työvoimaa, myös pysyvästi. Lapin matkailussa työvoiman saatavuus on ollut ongelma jo pitkään, ja matkailun taas vapauduttua tilanne näytti heikolta.

Viime aikoina asiassa on päästy osittain eteenpäin, ja työvoima kansainvälistyy kovaa vauhtia. Siitä huolimatta työntekijöiden saatavuus on yhä pahin pullonkaula kasvulle. Rekrytointeja jarruttaa myös asuntojen puute.

Hiihtokeskusalalla neuvoteltiin palkkaratkaisusta vaikeissa olosuhteissa lokakuusta asti. Matkan varrella nähtiin lakkoja ja ulosmarsseja. Nyt hyväksytty uusi työehtosopimus on yksivuotinen ja voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun.

Työnantajia edustava Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara on korostanut, että yritysten taloutta on turvattava, kun kotimainen kysyntä on laskussa ja kustannukset hurjassa kasvussa.

Korkeat sähkön ja elintarvikkeiden hinnat ovat heikentäneet sekä hiihtokeskusyritysten että niiden työntekijöiden taloutta.

Palvelualojen ammattiliitto Pam piti haluttomuutta isompiin palkankorotuksiin epäoikeudenmukaisena, koska alalla on tehty hyvää tulosta edellisellä kaudella ja kuluvakin kausi näyttää hyvältä.

Työskentely matkailualalla Lapissa on yhä liian talvipainotteista. Tavoitteena on ollut saada erityisesti kansainväliset asiakkaat kiinnostumaan myös Lapin lumettomasta ajasta. Ympärivuotisuus toteuttaisi parhaiten myös vastuullisen ja kestävän matkailun arvoja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.