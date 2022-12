Suomen vetovoimaa on kiire parantaa. Siihen tarvitaan asennemuutosta, ei kovenevaa vastakkainasettelua ”meidän” ja ”niiden” välillä.

Vaalit lähestyvät, joten puolue kuin puolue ottaa kaiken irti aiheista, jotka helisyttävät tuntoja omissa kannattajissa. Perussuomalaisten kannattajien ykkösaihe on maahanmuuton vastustaminen.

Perussuomalaiset otti tiukasti kiinni uutisista, jotka kertovat pääkaupunkiseudulla liikkuvista nuorisojoukoista. Jengeissä liikkuu myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Aiheeseen perussuomalaiset saa ripustettua miltei kaikki kannattajilleen keskeiset ja kaikille tutut vaatimukset maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikan kiristämisestä.

Perussuomalaisten torstaina jättämään välikysymykseen nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin liittyivät kaikki oppositiopuolueet. Vaikka perussuomalaiset omistaa poliittisesti maahanmuuttovastaisuuden, muut puolueet laskevat, että niiden oli parempi seistä mukana tuimina rivissä kuin jättää teema perussuomalaisille.

Katujengit ovat todellinen ilmiö, joka tulee pysäyttää alkuunsa. Kysymys on tulkinnoista. Sosiaalipoliittisesti kyse on nuorten eriarvoistumisesta ja huolestuttavalla tavalla kasvavasta pahoinvoinnista, mutta välikysymyksessä ongelma halutaan nähdä ennen muuta rikollisuuden ja maahanmuuton läpi.

Se voi käydä kalliiksi. Tutkimukset ja muiden maiden kokemukset osoittavat, että tällainen kova linja stigmatisoi maahanmuuttajia ja lisää syrjintää ja rasismia. Ja sillä on vaikutusta muihinkin kuin katujen nuoriin.

Kokoomuksen mukaan sen ja perussuomalaisten kotouttamispolitiikassa on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Tällä puolueet voivat mahtua samaan hallitukseen. Ongelma on kuitenkin siinä, että kokoomus on tässä asiassa ristiriidassa kokoomuksen kanssa.

Kokoomus on moneen otteeseen vaatinut Suomeen lisää maahanmuuttoa: osaajia, mutta myös ihan tavallisia tekijöitä. Miten heitä tänne saadaan, jos maahanmuutto yhdistetään julkisessa puheessa näin vahvasti rikollisuuteen?

Maahanmuuttajista käydään maailmalla nyt kovaa kilpailua, eikä Suomeen ole jonoa. Suomen vetovoimaa on kiire parantaa. Siihen tarvitaan asennemuutosta kohti kansainvälisyyttä ja avoimuutta, ei kovenevaa vastakkainasettelua ”meidän” ja ”niiden” välillä.

Haittamaahanmuutosta puhuminen ruokkii rasistisia asenteita, joihin törmäävät väistämättä myös ne suurella vaivalla Suomeen houkutellut osaajat. Jos vaikkapa tummaihoiselle intialaiselle ohjelmoijalle huudellaan kadulla, että painu kotiin, niin eiköhän hän juuri niin teekin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.