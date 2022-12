Latviaan pakoon siirtyneellä venäläisellä televisiokanava Doždilla on tärkeä rooli välittää Venäjän hyökkäyssodasta oikeaa tietoa Venäjälle.

Latvian viranomaiset ovat päättäneet perua Riikaan paenneen riippumattoman venäläisen Dožd-televisiokanavan toimiluvan.

Virallinen syy oli juontaja Aleksei Korostelevin lausunto suorassa lähetyksessä. Muistuttaessaan kanavan toivovan tietoja ja vinkkejä Venäjän hyökkäyssotaan mobilisoitujen oloista hän antoi ymmärtää kanavan yrittävän auttaa rintamalla olevia huonosti varusteltuja venäläisiä.

Kommentti oli typerä ja herätti laajaa huomiota. Dožd sanoutui siitä nopeasti irti ja huomautti, että Korostelevin markkinoimat vinkkilinjat on perustettu, jotta kanava saisi tietoja Venäjän joukkojen rikoksista Ukrainassa ja Venäjän liikekannallepanolakeja rikkovista toimista.

Riiasta tuli venäläisen pakolaismedian turvapaikka, kun Venäjän riippumattoman median toiminta kävi Venäjällä mahdottomaksi hyökkäyssodan ja sensuurilakien vuoksi. Latvia antoi Doždille toimiluvan viime kesänä, mutta tunnelma alkoi pian muuttua.

Joitakin ärsytti Doždin raportointi, mutta isoin selitys oli se, että Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa myös Latviassa on vahvistunut näkemys, että niin sanotut liberaalit venäläiset ovat yhtä imperialistisia kuin putinistit. Tähän vaikuttavat Latvian historialliset kokemukset ja joidenkin venäläisten käytös, mutta yleistyksenä se on turhan kategorinen.

On hyvä muistaa, että kriittisen, pakoon joutuneen venäläismedian raportoinnin ansiosta lännessäkin on ymmärretty paremmin Venäjän asevoimien tila ja Venäjän sorron syvyys. Niin se on osaltaan vahvistanut lännessä uskoa Ukrainan mahdolliseen voittoon. Venäläismedian yleisö on kuitenkin Venäjällä, jossa se yrittää avata kansan silmiä hallinnon ja asevoimien rikoksille. Siksi sen on kuulostettava uskottavalta myös venäläisille.

Lännen on syytä varmistaa, että Venäjältä pakoon lähtenyt media voi toimia, vaikka se välillä ärsyttäisikin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.