EU-parlamentti on esiintynyt moraalipoliisina. Nyt moraalipoliisin pitää tutkia itseään.

EU on jäädyttänyt Euroopan parlamentin varapuhemiehenä toimineen Eva Kailin valtuudet korruptiotutkinnan vuoksi.

Euroopan parlamentissa paljastunut korruptioskandaali on nolo ja vaarallinen. Kriisi horjuttaa EU:n uskottavuutta ja ruokkii EU-vastaisia voimia keskellä syvää kriisiä, jossa unionin yhtenäisyyttä muutoinkin koetellaan.

EU-instituutioilla on huolenaan Ukrainan kannattelu yli talven sekä omakin energia- ja talouskriisi. Poliittinen vääntö Unkarilta korruption vuoksi jäädytettyjen EU-tukirahojen kohtalosta on tiukimmillaan. Silti nyt on käännettävä katse omiin sotkuihin.

EU-parlamentti pitää itseään unionin moraalipoliisina. Parlamentin työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen eteen onkin arvounionin vahvaa puolustamista. EU-parlamentin moraalinen arvovalta sai kuitenkin pahan iskun, kun Belgian poliisi otti perjantaina kiinni parlamentin sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmää (S&D) edustavan kreikkalaisen Eva Kailin ja useita muita parlamentaarikkojen lähipiiriin kuuluneita epäiltyinä lahjusten otosta ja rahanpesusta.

Kaili oli yksi parlamentin varapuhemiehistä ennen kuin hänen valtuuteensa ja tehtävänsä lakkautettiin viikonvaihteessa toistaiseksi. Kotietsinnöissä poliisi takavarikoi muun muassa 600 000 euroa käteistä sekä useita tietokoneita ja matkapuhelimia. Mediatietojen mukaan kyse olisi Qatarin yrityksistä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Qatar yritti ilmeisen kömpelösti ostaa eurooppalaisittain varsin tuntemattomalta Kaililta myötäsukaisia arvioita maan poliittisesta tilanteesta. Qatarin toiminta vahvistaa sitä huonoa käsitystä, jonka käynnissä olevat jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat maasta antaneet. Suurin häpeä on kuitenkin EU:lle.

Kriisistä seuraa itseruoskintaa ja valvonnan kiristämistä. Vahinko tuli kuitenkin jo. EU-vastaiset poliittiset liikkeet saivat skandaalista varsin toimivan aseen, jolla ne voivat mätkiä unionia vielä vuosia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.