Marokko selvisi ensimmäisenä Afrikan joukkueena neljän parhaan joukkoon jalkapallon MM-kisoissa. Sillä on suuri merkitys koko maanosan itsetunnolle.

Jalkapallon MM-kisat ovat tuoneet huomiota isäntämaa Qatarin surkealle ihmisoikeustilanteelle ja Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan krooniselle korruptiolle, mutta jää kisoista historiaan jotain hyvääkin: Marokko selviytyi ensimmäisensä afrikkalaisena joukkueena neljän parhaan joukkoon.

Afrikan läpimurtoa on odotettu pitkään, sillä maanosassa riittää tähtipelaajia. Kamerun, Senegal ja Ghana muistetaan takavuosien kisoista, mutta nyt Marokko meni ainakin kierrosta pitemmälle. Menestyksen takana on yhtenäinen joukkue, joka toteuttaa tarkasti valmentaja Walid Regraguin luomaa taktiikkaa. Joukkueen symboliksi ovat nousseet poikiaan katsomossa kannustavat huivipäiset äidit.

Välieräpelissä Ranskaa vastaan Marokolla on tukenaan Afrikka, qatarilainen kotiyleisö ja koko arabimaailma sekä varmasti iso osa muutakin maailmaa, joka on kyllästynyt Etelä-Amerikan ja etenkin Euroopan liian kauan jatkuneeseen ylivoimaan. Marokon menestys on iso asia koko Afrikan itsetunnolle.

