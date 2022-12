Nollatoleranssista luovuttiin vasta, kun se uhkasi päättäjien asemaa.

Kiina on joutunut luopumaan kommunistisen puolueen valitsemasta koronalinjasta. Muutos kertoo, että kaikkein autoritaarisimmissakin maissa kansa voi vaikuttaa – jos ei muuten, niin protestoimalla. Autoritaarisissa maissa johtajien perääntyminen on kuitenkin tehtävä niin, että näyttäisi kuin kansa ei olisi voinut vaikuttaa eikä mitään perääntymistä olisi tapahtunutkaan. Demokratiassa kansan valta on juhlittua, Kiinassa se on pelättyä.

Kiinan kommunistinen puolue valitsi kaikessa erehtymättömyydessään koronaviruspandemian alussa linjan, jonka mukaan jokainen tartuntaryväs tai -epäily johtaa tiukkoihin eristystoimiin. Kokonaisia kaupunginosia on suljettu pandemian tukahduttamisen nimissä. Tehtaita on pantu kiinni ja liikkumista on rajoitettu vähäisten tartuntamäärien vuoksi.

Pandemian alkuvaiheissa taktiikka toimi hyvin. Kiina sai viruksen kuriin kovilla otteilla samaan aikaan kun virus levisi maissa, joissa kiinalaistyyppiset kovat otteet eivät demokratian sääntöjen mukaan olleet mahdollisia. Tosin moni demokratiakin otti käyttöön keinoja, jotka sopivat huonosti avoimeen yhteiskuntaan ja oikeusvaltioperiaatteisiin. Muutamat näistä keinoista olivat aivan turhiakin.

Kiinan linja näytti alkuun hyvältä. Siitä tuli Kiinalle näyttö järjestelmän erinomaisuudesta. Tätä tunnetta pönkitettiin tekemällä ikioma koronarokote, Sinovac.

Maailma ja virus muuttuivat. Se mikä oli ehkä järkevää kaksi vuotta sitten, oli kaksi vuotta myöhemmin järjetöntä. Koronavirus muuntui vähemmän vaaralliseksi, rokotteet toimivat, ja laumaimmuniteetti kehittyi. Muu maailma löysäsi koronatoimiaan ja alkoi palailla normaaliin. Kiina ei voinut, koska se oli tehnyt omasta linjastaan kunniakysymyksen. Kommunistinen puolue yritti pitää nollatoleranssia yllä ja elää kuin saarena koronamaailman keskellä.

Kiinan linja muuttui vasta, kun kansa nousi osoittamaan mieltä järjetöntä ja ahdistavaa nollatoleranssia vastaan. Koronaeristyksissä voi jatkossa olla myös kotona, ja jatkuva testaaminen vähentyy.

Ikävä kyllä Kiina hukkasi jo varautumisen mahdollisuutensa. Vanhusväestöstä isolla osalla ei ole kunnollista rokotesuojaa, sairaaloita ei vahvistettu kohtaamaan koronaviruksen leviämistä, ja kotimainen rokote osoittautui tehottomammaksi kuin läntinen. Läntistä rokotetta ei voitu hankkia, koska kiinalainen vaihtoehto oli kunniakysymys. On odotettavissa, että koronavirusepidemia kiihtyy Kiinassa ja tuottaa suuren määrän kuolemantapauksia.

Tulossa on satojatuhansia tai jopa puolitoista miljoonaa kuolemaa. Lukema riippuu siitä, miten kommunistinen puolue reagoi epidemian uuteen vaiheeseen, ja siitä, miten iäkäs väestö suostuu ottamaan epäluotettavana pidettyä kotimaista rokotetta. Ihan oma kysymyksensä on, miten kuolemat merkitään tilastoihin ja kerrotaan julkisuuteen.

Kiinan talous on ehtinyt jo kärsiä. Kiinan vienti ja talouskasvu kuihtuvat, ja kasvusta ilmaa sisäänsä ottava kiinteistökupla uhkaa puhjeta. Jos näin käy, Kiinan rahoitusjärjestelmä on suuressa vaarassa.

Kiinan suuri – ja taas kunniakysymykseksi kohotettu – tavoite on, että maan talous olisi maailman suurin vuonna 2050. Näyttää siltä, että tavoite karkaa Kiinalta. Jos pandemian pahimman vuoden 2020 jättää laskuista, Kiinan bruttokansantuotteen kasvu on todennäköisesti tänä vuonna heikompaa kuin minään vuonna 1970-luvun jälkeen, eikä ensi vuodestakaan tule runsas. Kasvu ja sen takaama elintason nosto on tärkeää kommunistisen puolueen asemalle.

Kun linjat, niiden muutokset ja muutoksien seuraukset laskee yhteen, lopputulos näyttää demokratiaan tottuneen silmissä rumalta. Kommunistinen puolue teki hirvittävän virheen. Kun puolue joutui lopulta panemaan vastakkain oman asemansa ja ehkä satojentuhansien ihmisten hengen, se valitsi oman asemansa – eikä pyytele anteeksi.

