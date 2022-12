Venäjän johtaja ei pidä tänä vuonna vuotuista suurta lehdistötilaisuuttaan.

Venäjän johtajan Vladimir Putinin päätös perua perinteinen loppuvuoden suuri lehdistötilaisuus on herättänyt spekulaatioiden aallon. Hänen presidenttivuosinaan tilaisuus on aiemmin peruttu vain vuonna 2005.

Vuotuinen, usein yli neljä tuntia kestänyt tilaisuus on jo pitkään ollut kummallinen karnevaali, jossa hallinnolle kuuliaisen median edustajat yrittävät saada kysymysvuoroa Putinia imartelevilla kylteillä, kansallispuvuilla tai vaikkapa heiluttelemalla nallea. Osa maakuntien toimittajien kysymyksistä on ollut lähinnä avunpyyntöjä jonkin ongelman ratkaisemiseksi, millä on ollut koko teatterissa tärkeä rooli. Putin on voinut antaa kuvan, että hän on suorassa yhteydessä kansalaisiin. Hän on esiintynyt hyvänä tsaarina, joka moittii alempia johtajia huonoista teistä, puuttuvista silloista tai korruptiosta.

Pitkälti käsikirjoitetussa tilaisuudessa on satunnaisesti annettu kysymysvuoro myös ulkomaalaisille ja kriittisille venäläisille toimittajille. Siten on annettu ymmärtää, että Putin olisi valmis kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä. Vastaukset ovat olleet mitä milloinkin, eikä jatkokysymyksiä ole voinut esittää.

Nyt tilaisuutta ei siis järjestetä, mikä nosti heti esiin epäilyt 70-vuotiaan Putinin terveydestä.

Peruminen kertoo myös hermostumisesta. Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on paljastanut Venäjän asevoimien heikkouden, venäläiset sohvaimperialistit ärtyivät liikekannallepanosta, ja maan talous on ongelmissa. Vaikka Venäjällä loputkin riippumattomat viestimet on suljettu tai ajettu maanpakoon, sensuuria on kovennettu ja vallanpitäjien vääränä pitämästä puheesta voi saada vuosia vankeutta, tilaisuutta ja kysymyksiä ei voi täysin kontrolloida.

Hyökkäyssodan myötä Venäjästä tuli lopulta tiukka diktatuuri, jossa Putinin ei tarvitse enää esittää mitään. Siksi tämäkin rituaali sai mennä.

