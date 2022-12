Venäjä hyötyy Serbian ja Kosovon kiistasta, lietsoo se sitä tai ei.

Länsi-Balkanin vakaus on yhä hauraalla pohjalla. Viime viikolla leimahtaneet mielenosoitukset Pohjois-Kosovossa Serbian rajalla ovat osa Kosovon aseman ja Balkanin vakauden ratkaisematonta ongelmaa.

Kosovo on nappula muiden suuressa pelissä. Kosovon itsenäisyyttä tukevat Nato, Yhdysvallat ja EU – vaikka viisi EU-maata ei vieläkään tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. Kosovon itsenäisyyden kyseenalaistavan Serbian tukena on Venäjä.

Suomella on ollut ja on yhä erityisrooli Kosovon turvallisuuden takaajana. Presidentti Martti Ahtisaari oli vuosituhannen taitteessa keskeisessä osassa Kosovon rauhanneuvotteluissa, ja sen jälkeen Suomi on ollut mukana Kosovon rauhanturvaamisessa.

Perusongelma on kuitenkin yhä ratkaisematta. Kosovon ja Serbian suhteita on yritetty normalisoida ja arkea rauhoittaa niin EU-voimin kuin Naton johtamilla ja YK:n valtuuttamilla Kosovo Force (KFOR) -joukoillakin. Välit ovat kuitenkin pysyneet kireinä, ja ne ovat nyt poikkeuksellisen kireät.

Kansainvälisten sopimusten mukaan Kosovon turvallisuuden varmistavat viime kädessä 3 500 sotilaan vahvuiset KFOR-joukot. Nato-johtoisissa rauhanturvajoukoissa on parikymmentä suomalaista. Suomi nostaa vuodenvaihteessa joukkojen vahvuuden 70 sotilaaseen osin siksi, ettei käynnissä ole juuri muita operaatioita, ja osin vastatakseen kysyntään. Ukraina veti Kosovossa olleet joukkonsa sotimaan Venäjää vastaan.

Kosovon taloustilanne on kurja. Koronaviruspandemia ravisteli lujaa, ja työttömyys ja maastamuutto heikentävät uskoa tulevaan. Sitten iskivät inflaatio ja energiakriisi.

Jännitteet monietnisen mutta albaanienemmistöisen Kosovon pohjoisosissa kärjistyivät viime viikonvaihteessa niin, että serbivähemmistön mielenosoituksissa tulitettiin kosovolaisia poliiseja. Alueella partioivia EU:n operaation poliiseja kohti laukaistiin räjähde. Teitä tukittiin rekoilla.

” Venäjän ote Serbiasta on ollut vahva.

Akuutti sytyke oli ulkopuolisen silmin pieni. Serbivähemmistöä raivostuttaa, ettei serbialaisilla rekisterikilvillä saa ajaa Kosovossa. Kierroksia lisäsi kahden serbitaustaisen entisen poliisin pidätys rikosepäilyjen vuoksi.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić ilmoitti harkitsevansa aikamoista temppua. Serbia voi pyytää KFOR-joukkojen komentajalta lupaa siirtää Kosovon alueelle sotilaita ja poliiseja. Tämä on YK:n päätöslauselman mukaan mahdollista. Kosovo tietenkin vastustaa sitä, että sen alueelle tulisi joukkoja maasta, joka ei tunnusta Kosovon itsenäisyyttä.

Kipinöitä konfliktiin alueella on aina, sen verran sakeana siellä on historiaa ja etnisiä jännitteitä. Miksi jotkut kipinät sammuvat ja toiset leimahtavat, siihen voi syitä etsiä naapurimaiden omasta politiikasta, mutta myös maiden taustavoimista.

Vaikka Venäjä ei ruokkisi jännitteitä Pohjois-Kosovossa, se hyötyy kaikesta, mikä vie lännen huomiota Ukrainasta. Venäjän ote Serbiasta on ollut vahva.

Serbia on pitkään horjunut päättämättömänä EU:n, Venäjän ja Kiinan välissä. Serbia on ehdokasvaltio, mutta sen EU-suhde on vaikea. Nyt jopa Kosovo on ajamassa ohi.

Kosovon pääministeri Albin Kurti jätti torstaina Prahassa maansa EU-jäsenhakemuksen EU-puheenjohtajamaa Tšekille. Kosovon tie jäseneksi on pitkä, mutta EU:n on osoitettava nuorelle valtiolle, että ovi on auki ja suunta oikea. Tällä viikolla kosovolaisille annettiin viisumivapaus EU-alueelle vuoden 2024 alusta.

Kosovo on oman tiensä valinnut, mutta Balkan ei rauhoitu ennen kuin sille tielle astuu myös Serbia. EU ei halua päästää Serbiaa loitontumaan lännestä. Tunnustamalla Kosovon itsenäisyyden Serbia avaisi Balkanilla monta lukkoa, myös itseltään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.