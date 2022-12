Huumeet ja itsemurhat veivät vuonna 2021 enemmän suomalaisten elinvuosia kuin esimerkiksi koronavirusepidemia. Päättäjien huomiota ne eivät juuri saa.

Tilastokeskus julkisti viime viikolla raporttinsa siitä, mihin suomalaiset vuonna 2021 kuolivat. Suurin tappaja olivat yhä sydän- ja verisuonisairaudet, jotka aiheuttivat joka kolmannen kuoleman. Kehitys on ollut kuitenkin huikeaa: kymmenessä vuodessa kuolleisuus näihin sairauksiin on pienentynyt peräti 30 prosenttia. Jos vertailukohta haetaan 50 vuoden takaa, kuolleisuus on pudonnut noin viidesosaan.

Tällaiset pitkäkestoiset positiiviset trendit eivät yleensä nouse uutisiin, joissa korostuvat yllättävät ja huolestuttavat asiat. Kauniita kehityskäyriä on lisää: valtava määrä ihmishenkiä on säästynyt miesten keuhkosyövän ja eturauhassyövän vähentymisen ansiosta.

Koronavirukseen kuoli viime vuonna 952 ihmistä. Lisäksi tauti oli vaikuttamassa 200 kuolemassa. Tauti tappaa yhä pääosin vanhoja: kuolleiden mediaani-ikä oli 80 vuotta. Nuorin menehtynyt kuului 20–24-vuotiaiden ikäryhmään.

Hyvä kehitys jatkui alkoholiperäisten sairauksien kohdalla. Kahden vuoden nousun jälkeen ne kääntyivät vuonna 2021 taas laskuun. Vuonna 2021 alkoholisairaudet veivät runsaat 1 600 henkeä, 70 vähemmän kuin edellisvuonna. Ikävakioituna muutos on noin viisi prosenttia, mikä on merkittävä pudotus. Tuoreet tulokset antavat uutta ajateltavaa alkoholitutkijoille, jotka ennustivat vuonna 2018 toteutetun kauppojen juomamyynnin vapauttamisen kääntävän alkoholikuolemat kasvuun.

Yksi surullisista asioista oli naisten itsemurhien lisääntyminen. Viime vuonna itsemurhaan päätyi 35 naista enemmän kuin vuonna 2020. Naisten osuus korostui varsinkin alle 25-vuotiaiden joukossa. Tämä vahvistaa muualtakin saatua kuvaa nuorten naisten kasvaneesta pahoinvoinnista.

Itsemurhat ovat nuorille merkittävä kuolinsyy. Ne vievät myös paljon elinvuosia, sillä itsemurhan tekijä on keskimäärin 50-vuotias. Siinä iässä elinvuosia olisi jäljellä keskimäärin 33. Vuonna 2021 menetettiin 747 itsemurhan takia peräti 25 000 elinvuotta.

Vuosi vuodelta enemmän ihmiselämää riistävät huumeet. Vuonna 2021 huumeisiin kuoli 287 henkilöä, 29 enemmän kuin edellisenä vuonna. Huumeisiin menehtyneiden keski-ikä oli vain 35 vuotta. Kuolleilla olisi ollut keskimäärin 48 vuotta elämää edessään. Huumeiden takia menetettiin vuonna 2021 noin 13 700 elinvuotta.

Nämä ovat suuria lukuja varsinkin verrattuna siihen, miten paljon itsemurhat ja huumekuolemat saavat julkisuutta tai päättäjien huomiota. Voi olla, että molempiin liittyy yhä jonkinlainen stigma tai ajatus siitä, että ne ovat joidenkin muiden – ”niiden” – ongelmia. Siitä on aika päästä eroon. Itsemurhiin tai yliannostukseen ei kuole niitä vaan ihmisiä. Huumekuolemien torjunnan laiminlyönti on Suomen kansallinen häpeätahra.

Jäljellä olevien elinvuosien määrää käytetään usein kriteerinä terveydenhoidon niukkoja resursseja jaettaessa. Uutena ja pelottavana sairautena koronavirus on saanut valtavasti huomiota ja paljon resursseja, vaikka elinvuosia se vie selvästi vähemmän kuin esimerkiksi itsemurhat tai huumeet.

Vuonna 2021 koronaan kuoltiin keskimäärin 79,2-vuotiaana. Se tarkoittaa laskennallisesti noin 9 500:aa menetettyä elinvuotta, mutta todellisuudessa vuosia olisi ollut jäljellä vähemmän, koska kuolleet kärsivät usein muistakin sairauksista.

Vielä suurempi merkitys elinajanodotteella on muistisairauksien kohdalla. Jyrkästi nousevaa tilastokäyrää katsomalla näyttäisi siltä, että Suomessa on käynnissä nopeasti paheneva dementiaepidemia – ja tavallaan niin toki onkin. Viime vuonna dementiaan kuoli 11 500 suomalaista, lähes 800 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Muistisairauksille voi etsiä muitakin syitä, mutta tärkein tiedetään: väestön vanheneminen. Yli 90-vuotiaista muistisairauksiin kuolee jo 38 prosenttia. Kuin kreikkalainen kohtalotar muistisairaus leikkaa poikki elämänlangan, johon mikään muu ei ole pystynyt – sillä onhan jokaisen johonkin kuoltava.

