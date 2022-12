Jorvin sairaalan päivystykseen on viime päivinä ollut kymmenien tuntien jonot. Siltä näyttää terveydenhoidon kriisi.

Jorvin sairaalan ambulanssijonoista on tullut suomalaisen terveydenhoidon nopeasti pahenevan kriisin symboli. Espoossa potilaat ovat voineet joutua jonottamaan hoitoon pääsyä sairaalan päivystyksessä kymmeniä tunteja. Vuodepaikkajonon ennätystulokseksi kirjattiin keskiviikkona 64 tuntia.

Päivystyksiin sulloutuvat nyt ne potilaat, jotka pitäisi hoitaa aivan muualla, esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla – niitä on kuitenkin viime vuosina suljettu. Niin on suljettu myös vanhusten hoitolaitoksia, joiden on ollut vaikeaa löytää riittävästi työvoimaa kiristyviä lakisääteisiä hoitajamitoituksia täyttämään.

Pakon edessä hallitus joutui loiventamaan ympärivuorokautisen vanhustenhoivan hoitajamitoituksen tiukennusta. Huhtikuussa 20:tä vanhusta kohti tarvitaan 13 hoitajaa ja vasta joulukuussa 14 hoitajaa. Mistä nekään hoitajat otetaan, sitä ei tiedä kukaan, sillä hoitajat loppuvat kesken jo nyt.

Hoitajamitoituksia säätämällä valtiovalta on pyrkinyt varmistamaan, että resursseja ohjataan sen tärkeimpinä pitämiin kohteisiin, kuten vanhustenhoitoon. Mitoituksista on kuitenkin tullut ongelma, kun rahat ja erityisesti työvoima loppuvat kesken. Hoitajia on vähän, ja heidät kannattaisi sijoittaa sinne, missä heistä on suurin hyöty. Se tiedetään parhaiten siellä, missä ihmisiä hoidetaan, eikä ministeriössä.

Jos tarjolla ei ole riittävästi normit täyttävää työvoimaa, edessä voi olla koko palveluyksikön sulkeminen ja huonokuntoisten vanhusten siirtäminen kotihoitoon, jossa hoitajamitoitusta ei ainakaan toistaiseksi ole. Myös yksityisiä hoitokoteja on suljettu, kun kasvavat kulut ovat tehneet toiminnan kannattamattomaksi.

Jos hoitopaikkaa ei ole, vanhukset joutuvat sinnittelemään kotona ja hakemaan akuuttiin hätään apua sieltä, missä sitä on pakko antaa eli päivystyksestä. Jorvin sairaalassa on ollut jo satavuotiaita vuodepaikkaa odottamassa. Uudet hyvinvointialueet joutuvat kärräämään eteenpäin kovin heikkokuntoista terveydenhoitojärjestelmää.

