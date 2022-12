Venäjän ja Valko-Venäjän paluu kansainväliseen urheiluun kuulostaa tyrmistyttävältä, mutta sillä on paljon puolustajia.

Tennispelaaja Daniil Medvedev on yksi Venäjän suurista urheilutähdistä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkuessaan muuttunut siviiliväestöön kohdistetuksi terrorikampanjaksi, jolle ei loppua näy. Venäjään kohdistettuja pakotteita kiristetään, ja presidentti Vladimir Putin näyttää yhä yksinäisemmältä.

Mutta on hänellä tukijoitakin. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) suunnittelee Venäjän ja Valko-Venäjän kelpuuttamista mukaan Pariisin vuoden 2024 olympiakisoihin. Päätös täytyy tehdä lähiaikoina, koska monessa lajissa olympiakarsinnat alkavat ensi vuonna. Tällä viikolla Yhdysvaltojen olympiakomitea kertoi tukevansa maiden paluuta, tosin ilman maatunnuksia.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin suurimmasta osasta kansainvälistä urheilutoimintaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Olympiakisoista Venäjä on ollut suljettuna jo aikaisemmin johtuen Sotšin vuoden 2014 talviolympialaisissa paljastuneesta valtiojohtoisesta dopingohjelmasta. Venäläisurheilijat ovat kuitenkin voineet osallistua kisoihin ilman maatunnuksia, mikä on tehnyt pannasta vitsin. Jos venäläiset pääsevät takaisin kisoihin, he esittelevät sen suurena voittonaan.

Sodan keskellä ajatus tuntuu tyrmistyttävältä, mutta sen toteutuminen on ikävä kyllä hyvinkin mahdollinen. Dopingpanna pystyttiin säätämään, koska sen takana oli selvästi yksilöity huijaus. Sen sijaan poliittiset perusteet – jopa hyökkäyssota – ovat vaikeampia, koska monet maat pelkäävät niiden voivan osua itseensä. Yhdysvaltalaisia muistutetaan siitä, ettei maata ole rangaistu sen omista sodista esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa. Olympiaisäntä Ranska tuskin asettuu venäläisten tielle.

KOK:ssa muistetaan vuosien 1976, 1980 ja 1984 olympiakisojen boikottikierre, eikä sen haluta toistuvan. Viime viikolla YK:n yleiskokous hyväksyi julkilausuman urheilun erottamisesta kansainvälisistä konflikteista. Sitä kannattivat niin Venäjä, Ukraina kuin Suomikin.

Urheilun pitäisi olla politiikan yläpuolelle nouseva rauhan juhla. Se ei onnistu, koska Venäjän ja Kiinan kaltaiset maat käyttävät urheilua yksinvaltaisten järjestelmiensä propaganda-aseena ja pyyhkivät jalkansa olympialiikkeen periaatteisiin. Diktaattorit ovat kietoneet urheiluliikkeen omaan korruptioonsa.

Suomen olympiakomitea on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ilmoittanut vastustavansa venäläisten ja valkovenäläisten paluuta. Tähän rintamaan pitää saada niin paljon maita, että KOK joutuu kuulemaan sitä ja tekemään viime kädessä päätöksen Venäjän ja Ukrainan ystävien välillä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.