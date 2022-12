Yhden hengen kotitaloudessa eläviä suomalaisia on jo 1,3 miljoonaa eli lähes neljännes väestöstä. Helsingissä yhden hengen asuntokunnat muodostavat jo enemmistön kotitalouksista.

Suomessa on tapahtunut varsin lyhyessä ajassa iso muutos, kun yksin asuvien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 1990 verrattuna.

Yhden hengen kotitalouden muodostavia suomalaisia on jo 1,3 miljoonaa eli lähes neljännes väestöstä. Yksin asuvia on 46 prosenttia asuntokunnista. Esimerkiksi Helsingissä yksin asuvien osuus on vieläkin suurempi: viime vuonna yhden hengen asuntokunnat muodostivat ensimmäistä kertaa jo enemmistön pääkaupungin kotitalouksista.

Tällainen joukko ei tietenkään ole yhtenäinen. Yksin asuvissa on paljon lapsuudenkodistaan pois muuttaneita opiskelijoita, mutta myös leskeksi jääneitä iäkkäitä naisia. Läpi ikäluokkien yleisin syy yksin asumiseen on ero puolisosta. Yksin asuvilla voi olla kuitenkin olla parisuhde tai muualla kirjoilla olevia alaikäisiä lapsia. Yksin asuminen voi olla elämänvaihe tai elämäntapa, eikä se välttämättä tarkoita yksinäisyyttä.

Tämä moninaisuus on samalla tehnyt yksin asuvista piiloon jäävän ryhmän. Koska isoa ihmisjoukkoa yhdistää vain yksin asuminen, he eivät muodosta poliittisesti vaikutusvaltaista voimaa. Niinpä yksin asumisen yleistyminen ei ole juuri vaikuttanut julkiseen keskusteluun. Yksin asuminen nähdään edelleen poikkeuksena normista, myös yhteiskuntaa ja sen palveluita kehitettäessä.

Elinkustannusten nousu iskee erityisen kovaa moniin yksin asuviin. Elämässä on paljon kuluja, jotka ovat samansuuruisia sekä yksin asuvalle että kahden tulonsaajan talouksille. Asuinkulutkin vievät yksin asuvilta usein suhteessa suuremman osan tuloista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tilannetta kärjistää, että asuntosijoittajat omistavat huomattavan osan pienistä asunnoista. Varsinkin monet työikäiset yksin asuvat elävät siksi ahtaammin kuin haluaisivat.

Työssä käyvän yksin asuvan asema voi kuitenkin olla kaikista ikävin, mikäli hän joutuu työttömäksi tai sairastuu vakavasti. Isku omalle taloudelle voi silloin olla kovempi kuin pariskunnilla.

Tällä viikolla yksin asuvien tilanteen nosti esiin toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK. Sen jäsenliitoissa on paljon palkansaajia, joiden talous voi olla yksin asumisen vuoksi tiukilla etenkin pääkaupunkiseudulla.

STTK esitti listan sosiaaliturvaa, asuntopolitiikkaa ja verotusta koskevia muutosesityksiä yksin asuvien aseman parantamiseksi. Keskusjärjestö esimerkiksi esittää, että verotuksen kotitalousvähennyksen muuttamista kotitalouskohtaiseksi pitäisi harkita. Nyt muun muassa siivouspalveluihin ja remontteihin tarkoitettu vähennys on pariskunnille kaksinkertainen yksin asuviin verrattuna.

Järkevä on myös ehdotus siitä, että yhteishuoltajuus pitäisi ottaa paremmin huomioon etuuksissa. Lapsi voi virallisesti asua vain yhdessä paikassa, vaikka hän olisi erillään asuvien vanhempiensa luona vuoroviikoin. Tämä vaikuttaa myös vanhempien etuuksiin. Virallista etävanhempaa kohdellaan kuin yksin asuvaa.

Näiden asioiden muuttaminen voi olla hankalaa, mutta se ei ole peruste olla korjaamatta niitä.

Yksin asuvien määrä herättää silloin tällöin huolta. Se linkitetään helposti esimerkiksi matalaan syntyvyyteen tai jopa arvojen rapistumiseen.

Tällaisessa huolestuneisuudessa on imelä sivumaku. Suomessa yksin asuvien määrään vaikuttaa erityisesti se, että opiskelijoiden oletetaan muuttavan nopeasti lapsuudenkodistaan ja heitä rohkaistaan siihen. Tämä yksin asuminen on yleensä väliaikaista ja ymmärretään tärkeäksi askeleeksi itsenäistyttäessä. Yksin asuminen on myös merkki kehittyneestä yhteiskunnasta. On suuri yhteiskunnallinen saavutus, ettei naimisiin tarvitse mennä taloudellisista syistä.

Yksin asuvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti. Näin isoa joukkoa ei yksinkertaisesti voi unohtaa yhteiskuntaa kehitettäessä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.