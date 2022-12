Sähkön hintakatto ei ole aito ratkaisu, koska ongelma on sähköpula, joka ei hintakatoilla ainakaan helpotu.

Sähköstä, niin sen hinnasta kuin riittävyydestäkin, tuli pakkasten kiristyessä suomalaisia kuumentava teema. Kun vaalitkin lähestyvät, poliitikot eivät voi itselleen mitään: puolue kuin puolue tarjoaa näyttäviä ja poliittisesti myyviä ratkaisuja – joista osa on jo suoranaista sähköpopulismia.

Huoli sähkön hinnasta on ymmärrettävä. Sähkösopimus jakaa suomalaisia voittajiin ja häviäjiin. Osa äänestäjistä on vihaisia, osalta loppuvat rahat, osalla ei ole mitään ongelmaa määräaikaisen ja yhä edullisen sähkösopimuksen ansiosta. Puolueet syyttelevät toisiaan ja kovia voittoja takovia sähköyhtiöitä. ”Niiden yhtiöiden moraali, jotka tekevät rahaa Ukrainan sodalla, on alhaisinta mitä minä tiedän”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi HS:n haastattelussa perjantaina.

Lintilää puolestaan syytellään siitä, ettei hän ole tuonut ongelmaan ratkaisuehdotusta. Hallituskumppanienkin yllätykseksi sosiaalidemokraatit avasi pelin sähkön hintakatosta. Nyt maanantaina kaikki puolueet ovat koolla pohtimassa ratkaisuja.

Sähkön hintakatto ei ole aito ratkaisu. Oikea ongelma on sähköpula, joka ei hintakatoilla ainakaan helpotu. Kun sähköstä on pula, sen käyttöä pitää rajoittaa. Säästämiseen ohjaa hinta. Jos hinta ei enää jarruta kulutusta, kasvaa riski, että sähkö ei riitä. Hintakatto hyydyttää sähköntuonnin, jota tarvitaan tehovajeen paikkaamiseen.

Kiertävien sähkökatkojen tuomia ongelmia on vähätelty. Ne ovat kuitenkin vaikutuksiltaan rajuja verrattuna siihen, että sähkön käyttöä ohjailtaisiin nykyistä selvemmin.

Kriittiset hetket sähkön riittävyydessä kestävät muutamia tunteja arviolta 5–10 päivänä. Sähköpulan äärellä kuluttajalle pitäisi lähteä viesti siitä, että sähkölämmitys tai pakastin sammutettaisiin muutamaksi tunniksi. Sähkön säästäminen ja kiertävien sähkökatkojen estäminen on otettava vakavasti.

