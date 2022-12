Työ on parasta kotoutumista

Sisäministeri Krista Mikkosella oli hyviä ehdotuksia maahanmuuttopolitiikasta. Mistähän löytyisi hallitus, joka voisi niitä toteuttaa?

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) esitti blogikirjoituksessa uudistuksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Mikkosen mielestä työntekijöiden saatavuusharkinnasta tulisi luopua, vastaanottorahaa korottaa, perheenyhdistämisen tuloraja poistaa kansainvälistä suojelua hakevilta ja turvapaikanhakijoille antaa heti oikeus työhön. ”Mahdollistamalla työnteko-oikeuden ilman nykyisiä karenssiaikoja auttaisimme ihmisiä nopeammin sopeutumaan ja kotoutumaan, oppimaan kielen ja löytämään yhteisön, johon asettua.”

Turvapaikanhakijat ovat usein joutuneet ponnistelemaan päästäkseen turvaan. Monet eivät muuta halua kuin tarttua toimeen – se on nähty ukrainalaisista. Silloin on tyhmää tumpata into ja panna tulija katselemaan kattoa. Nimittäin tarpeeksi kun odottaa, siihen tottuu, eikä töihin ole sen jälkeen enää niin helppoa tarttua.

Ehdotuksissa on järkeä. Bloggaajan kannattaisi ehkä kertoa niistä sisäministerille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.