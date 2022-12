Twitter on pikaviestipalvelu, joka sopii nopeaan uutisvälitykseen. Elon Muskin aikana Twitteristä itsestään on tullut uutisaihe, eivätkä uutiset ole olleet hyviä.

Pikaviestipalvelu Twitterin sekasorto syvenee. Yhtiön lokakuussa ostaneen liikemies Elon Muskin tempoileva käytös on tyrmistyttänyt käyttäjiä, karkottanut mainostajia ja alkanut ihmetyttää jo Muskin vanhoja tukijoitakin. Uusimpana vetonaan Musk järjesti Twitter-äänestyksen siitä, pitäisikö hänen luopua yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä – enemmistön mielestä pitäisi.

Twitterin ostaessaan Musk esiintyi rajoittamattoman sananvapauden pelastajana. Muskin aikana vihapuhe ja valeuutiset ovat lisääntyneet palvelussa selvästi. Musk on itsekin jakanut valetietoa.

Samalla Musk on alkanut rajoittaa sananvapautta toisesta päästä. Hän sulki Muskin yksityislentokoneen matkoja seuranneen @ElonJet-tilin sekä sekä useita tunnettujen toimittajien tilejä, jotka olivat käsitelleet aihetta.

Sunnuntaina Twitter ilmoitti kieltävänsä käyttäjiä mainostamasta muissa sosiaalisen median palveluissa olevia tilejään. Kiellolla Musk halusi estää käyttäjiä viemästä seuraajiaan mukanaan kilpaileviin palveluihin.

Muskin käsitys sananvapaudesta tuntuu olevan noin kolmevuotiaan lapsen tasolla. Hänen mielestään kaikkea pitää saada sanoa – paitsi sitä, mistä johtaja Musk ei tykkää.

Musk näyttää tekevän siirtojaan spontaanisti ja peruvan niitä vastarinnan edessä yhtä nopeasti. Tällainen villi kokeilu ja luova tuho olivat hänen toimintatapansa myös Teslassa ja muissa yrityksissä. Muskin ihailijat arvelevat tämän löytävän nytkin lopulta keinon muuttaa yleisön huomio rahaksi.

Ei se mahdotonta ole. Musk ei sattumalta noussut maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Toisaalta tuntuu siltä, että Musk on ymmärtänyt ratkaisevalla tavalla väärin sosiaalisen median toiminnan perusluonteen.

Twitter ja Facebook ovat kyllä yrityksiä, joita voidaan ostaa ja myydä, mutta niiden arvo muodostuu ihmisten yhtiölle ilmaiseksi luovuttamista sisällöistä. Näillä ihmisillä on omaan yleisöönsä tehdyn investoinnin kokoinen kitka siirtyä pois palvelusta, mutta sillä on rajansa, joka taitaa monella olla jo lähellä. Jos he poistuvat, Musk on maksanut 44 miljardia ilmasta.

