Lähisuhteessa tapahtuneen henkirikoksen taustalla on tyypillisesti pitkä väkivallan kierre.

Julkisuuteen on samaan aikaan tullut kolme surullista rikostapausta. Ullanlinnassa miestä epäillään vaimonsa taposta, Kajaanissa miehen epäillään ampuneen naisystävänsä ja sen jälkeen itsensä, ja Helsingissä poliisi jatkaa Mika Moringin henkirikosepäilyjen tutkintaa. Nämä kolme tapausta ovat monella tavalla erilaisia, mutta yksi asia niissä on yhteistä: epäillyt ovat miehiä, uhrit naisia.

Suomessa noin kolmasosa naisista ja viidesosa miehistä on kokenut parisuhteensa aikana väkivaltaa. Pahimmillaan väkivallan kierre voi johtaa henkirikokseen. Nykyisen tai entisen puolisonsa tappamana kuolee vuosittain noin 15–20 ihmistä. Useimmiten uhri on nainen ja tekijä mies. Peräti 80 prosentissa tapauksista väkivaltaa on esiintynyt jo ennen henkirikosta, usein hyvinkin pitkään. Tutkimusten mukaan lähisuhdeväkivaltaa esiintyy suurin piirtein yhtä paljon niin rikkaissa kuin köyhissäkin kodeissa.

Lähisuhdeväkivalta pysyy pysyy tyypillisesti salassa. Uhrit voivat kertoa siitä läheisilleen, mutta viranomaisilta apua pyydetään usein vasta viime hädässä – ja silloin voi olla jo myöhäistä.

