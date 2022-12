Kun ruoka kallistuu, kuluttajat siirtyvät halvempiin tuotteisiin. Köyhimmille kulutuksesta tinkiminen on vaikeampaa.

Jouluruokien ostajat saavat tänä vuonna varautua selvästi suurempaan kauppalaskuun kuin vuosi sitten. Ruoan hinta oli marraskuussa noussut vuoden takaisesta peräti 16,5 prosenttia. Eniten olivat kallistuneet tutut peruselintarvikkeet, kuten jauhot, voi ja kananmunat. Hintojen nousu näkyy myös joulukinkuissa, jotka ovat tänä vuonna 15–20 prosenttia kalliimpia kuin vuosi sitten.

Tärkein syy ruoan kallistumiseen on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Se on nostanut Venäjältä tuotujen lannoitteiden ja energian hintaa sekä haitannut viljan vientiä Ukrainasta. Maatalouden tuotantokustannusten nousu on siirtynyt ruoan hinnassa kuluttajien maksettavaksi.

Kysymyksiä on herättänyt kaupan rooli ruokaketjussa. Kuluttajat ja maanviljelijät ovat kovilla, mutta kauppa on pystynyt pitämään paremmin puolensa. Esimerkiksi Kesko on jopa onnistunut nostamaan päivittäistavarakaupan liikevoittoprosenttiaan. Kauppaa auttaa alan keskittyminen, joka on Suomessa kansainvälisesti verraten poikkeuksellisen suurta. Apua tilanteeseen voi ajan myötä toivoa ruoan verkkokaupasta. Suomessa alalle tulikin vuoden alussa norjalainen Oda.

Ruoan kallistuminen merkitsee sitä, että hintoja katsotaan kaupassa yhä tarkemmin. Maitoa ja leipää monen on pakko ostaa, mutta esimerkiksi kokolihasta, kalasta ja vihanneksista voidaan tinkiä. Usein halvemmat vaihtoehdot ovat myös vähemmän terveellisiä vaihtoehtoja.

Moni kuluttaja hakee helpotusta ahdinkoon kauppaketjujen halpabrändeistä tai punaleimatuotteista. Ihmisten vahtiessa hintoja erikoistarjousten merkitys kasvaa. Erikoistarjouksia on kaupoissa varsinkin näin joulun alla, kun ihmisiä houkutellaan esimerkiksi edullisilla kahvipaketeilla.

Hyvätuloiset kuluttajat voivat kompensoida osan hintojen noususta muuttamalla kulutustaan, mutta köyhemmille se on vaikeampaa, koska he ostavat tavallisestikin edullisimpia tuotteita. Ruoka vie myös vähätuloisilta isomman osan kulutusmenoista kuin rikkailta, joten ruoan hinta on mitä suurimmassa määrin myös oikeudenmukaisuuskysymys.

