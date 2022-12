Koronavirusrokotuksia aletaan tammikuussa jakaa samalla tavalla kuin influenssarokotuksia. Se päättää toivottavasti ministerin ja asiantuntijoiden kissanhännänvedon.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti ottaa lusikan kauniiseen käteen. Ministeriö kertoi tiistaina alkavansa luovuttaa koronavirusrokotteita yksityisille terveydenhuollon toimijoille. STM toivoo, että rokotuksiin tulee lisää vauhtia, kun piikkejä tarjotaan työikäisille työterveyshoidossa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on kuluttanut paljon aikaa yrittäessään taivutella Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) laajentamaan rokotussuositustaan niin, että uutta rokotuskierrosta suositeltaisiin koko aikuisväestölle. THL ei ole pitänyt ministerin vaatimusta lääketieteellisesti perusteltuna. Koronavirustauti on rokotetuille alle 60-vuotiaille harvoin vaarallinen. Tällä hetkellä yli 18-vuotiaista kaksi rokotusta on noin 87 prosentilla ja kolme rokotusta 66 prosentilla. Lisäksi arviolta jopa 70 prosenttia suomalaisista on sairastanut koronavirustaudin ainakin kerran.

STM lähetti marraskuussa sairaanhoitopiireihin ohjauskirjeen, jossa ministeriö suositteli koronarokotusten laajempaa jakamista. Ministeriön ohjetta on noudatettu huonosti. Asiaan voi vaikuttaa se, ettei hoitoalan niukkaa työvoimaa ole haluttu valjastaa rokotuksiin, joita lääketieteen asiantuntijat eivät pidä välttämättöminä.

Nyt ongelma ratkaistaan niin kuin se olisi kannattanut alun perinkin ratkaista. Tammikuusta alkaen halukkaat voivat hakea koronavirusrokotuksen omasta työterveyshuollostaan tai maksua vastaan yksityiseltä lääkäriasemalta samalla tavalla kuin esimerkiksi influenssarokotuksen. Koronarokotus siis siirretään poliittisesta erityisasemastaan samalle viivalle muiden lääketieteellisten hoitojen kanssa.

STM voinee käyttää koronakiistelystä vapautuvan energian hyvinvointialueiden järjestäytymisen, sairaalapäivystysten ruuhkien, hoitajapulan sekä muiden päälle kaatuvien terveyskriisien hoitoon.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.