Korkein hallinto-oikeus päätti, että verottajan pitää luovuttaa medialle tiedot suurituloisten veroista. Se oli tärkeä linjanveto.

Avoimuus sai ison voiton, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuosikirjapäätöksessään verottajan antamaan medialle tiedot suomalaisten verotuksesta. KHO:n mukaan verotietojen luovuttamisesta oli pitkään jatkuessaan syntynyt lakisääteinen velvoite.

Verotiedot on perinteisesti julkistettu marraskuun ”veropäivänä”. Osa listoille päätyneistä suurituloisista on pitänyt sitä kiusallisena kateuden ruokkimisena, mutta julkisuutta on toisaalta pidetty tärkeänä näkymänä talouden rakenteisiin. Kateuden sijasta hyvät veronmaksajat ovat yhä useammin saaneet kokea arvostusta.

Vuonna 2019 Verohallinto tulkitsi EU:n tietosuoja-asetusta niin, että asiakkaalla oli oikeus vastustaa verotietojensa luovuttamista medialle. Kun salaushalukkaita ilmaantui tuhatmäärin, media alkoi täydentää vähintään 100 000 euroa ansainneiden listoja käsipelillä. Salaamista pyytäneiden harmiksi julkisuuteen tulivat usein niin verotiedot kuin sekin, että tiedot oli pyritty salaamaan. Nyt KHO lopetti tämän arvottoman kissa ja hiiri -leikin tärkeällä linjauksellaan.

