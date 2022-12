Torstaiaamuna julkaistun HS-gallupin isoin uutinen on, että perussuomalaisilla on mahdollisuus hyvään vaalitulokseen.

Tuore puolueiden kannatusta mittaava HS-gallup ilmestyi juuri, kun poliitikot alkoivat valmistautua joulun viettoon. Ensi kevään eduskuntavaalien kampanjointi käynnistyy kunnolla pian joulun jälkeen.

Takana on kova vuosi. Koronaviruspandemian poikkeustilasta siirryttiin seuraavaan poikkeustilaan, kun Venäjä aloitti helmikuussa suurhyökkäyksen Ukrainaan. Suomi haki Natoon ja aloitti keskustelun aiemmasta idänpolitiikastaan, mihin myös energiayhtiö Fortumin toteutuneet Venäjä-riskit kuuluivat. Yhtenäisyytensä löytänyt länsi reagoi Venäjän raakuuteen pakotteilla ja aloitti vihdoin irtautumisen venäläisestä energiasta. Energia ja oikeastaan kaikki muukin kallistui, minkä seurauksena keskuspankit aloittivat koronnostot. Suomi on ajautumassa taantumaan, kun sähkön hinta on monella ylittänyt kipukynnyksen ja terveydenhoito on kriisiytynyt.

Hallitus on jatkanut ongelmien ratkaisemista jakamalla huoletta velkarahaa. Hallituksen sisäinen henki on kuitenkin huonontunut vaalien lähestyessä. Hallitustyö alkoi todella kangerrella syksyn mittaan, kun keskustassa levisi paniikki matalan kannatuksen vuoksi. Se on näkynyt keskustan eriasteisena änkyröintinä, mikä sai hallituskumppanit lopulta raivoihinsa luonnonsuojelulakia käsiteltäessä.

Tänään julkaistu HS-gallup ei näytä keskustalle valoa.

Keskusta saisi 9,9 prosenttia äänistä, jos vaalit järjestettäisiin nyt. HS-gallupissa on mitattu puolueiden kannatusta nykyisellä tavalla keväästä 1991, eikä keskustan kannatus ole sinä aikana kertaakaan aiemmin ollut alle kymmenen prosentin. Puolueen näkymiä heikentää vielä tieto, että keskustaa viime kuntavaaleissa äänestäneistä alle puolet äänestäisi sitä nyt.

Keskustan ahdinko ei kuitenkaan ole tuoreen HS-gallupin merkittävin tieto, eikä se ole myöskään kokoomuksen ykkössija 23,5 prosentin kannatuksella tai Sdp:n kakkossija 19,1 prosentin kannatuksella. Kannatusmuutokset ovat yleisestikin melko pieniä marraskuun mittaukseen verrattuna.

Isoin uutinen on, että perussuomalaisilla on mahdollisuus hyvään vaalitulokseen. Sellaisia puolueessa kutsutaan edelleen usein ”jytkyiksi”. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 17,9 prosenttia, joten puolue on paljon paremmassa asemassa aloittamaan vaalikamppailunsa kuin neljä vuotta sitten. Joulukuussa 2018 HS-gallupissa perussuomalaisten kannatus oli 8,6 prosenttia, mutta puolue aloitti sen jälkeen kannatusnousun ja sai kevään 2019 vaaleissa 17,5 prosenttia äänistä eli toiseksi eniten.

Perussuomalaiset keskittyy pääteemansa eli maahanmuuton lisäksi energian hintaan. Nuorisojengien ohella puolue puhuu erityisesti vihreästä siirtymästä, jota se syyttää energian kalleudesta, vaikka oikea syyllinen on sotaa käyvä Venäjä.

Perussuomalaisten tämänhetkiset kannattajat ovat vakuuttuneimpia puoluekannastaan, mutta huomattava osa kannatuksesta on peräisin niiltä, jotka ovat aiemmin jättäneet äänestämättä. Tällaisten äänestäjien mobilisointi on työläämpää kuin ahkerien äänestäjien houkuttelu vaaliuurnille. Heidät olisi hyvä saada suuttumaan, ja siinä voi apua antaa kurjistuva taloustilanne. Perussuomalaiset yrittää kaapata ilmatilaa, mutta niin yrittävät muutkin puolueet.

Odotettavissa on tiukka vaalikevät. Kampanjointia käydään tilanteessa, jossa monen talous on tiukalla, sota Ukrainassa jatkuu ja yllätyksiä tulee eri suunnilta. Hallituksessa kiusaus jakaa rahaa vaalien lähestyessä näyttää vain kasvavan.

Kannatusmittauksissa pitkään ykkössijaa pitänyt kokoomuskin saa olla varuillaan. Muut ovat huomanneet puheenjohtaja Petteri Orpon sortuvan helposti möläyttelyyn, eivätkä taatusti jätä väliin mahdollisuuksia kiusata Orpoa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.