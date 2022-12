Kun Venäjä aloitti helmikuussa suurhyökkäyksensä Ukrainaan, Volodymyr Zelenskyi jäi muun valtiojohdon kanssa Kiovaan johtamaan puolustustaistelua. Hänen julkaisemansa taipumattomat videot Kiovasta hyökkäyksen alkuvaiheessa valoivat ukrainalaisiin tärkeää uskoa ja taisteluhenkeä.

Yhdysvalloissa pikavierailulla käynyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai keskiviikkona Washingtonissa sankarin vastaanoton. Tavattuaan Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin Zelenskyi puhui kongressissa, jossa yleisö osoitti hänelle toistuvasti suosiotaan seisaaltaan.

Sankari Zelenskyi onkin. Kun Venäjä aloitti helmikuussa suurhyökkäyksensä Ukrainaan, Zelenskyi jäi muun valtiojohdon kanssa Kiovaan johtamaan puolustustaistelua. Hänen julkaisemansa taipumattomat videot Kiovasta hyökkäyksen alkuvaiheessa, kun Venäjä näytti etenevän monin paikoin nopeasti, valoivat ukrainalaisiin tärkeää uskoa ja taisteluhenkeä.

Nyt hyökkäystä on kulunut kymmenen kuukautta, eikä Venäjä ole onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan. Ukraina on onnistunut vapauttamaan Venäjän miehittämiä alueita, minkä Venäjä on kostanut terrorisoimalla siviiliväestöä ohjuksilla ja lennokeilla. Lännen tuki, aseapu ja tiedustelutiedon jakaminen on ollut Ukrainalle tärkeää, mutta maansa puolustamisen ovat hoitaneet ukrainalaiset. Zelenskyi on ollut valtavia uhrauksia vaatineen puolustustaistelun näkyvä ja tunnistettava keulakuva.

Sankaruutta lisää, ettei Ukraina puolusta Zelenskyin johdolla vain omaa vapauttaan ja itsenäisyyttään. Ukrainan taistelussa on kyse myös sellaisesta maailmanjärjestyksestä, jossa laittomia valloitussotia ei hyväksytä. Zelenskyin kunniaa kirkastaa lopulta vielä sekin, että hänen vastapuolenaan on Venäjän johtaja Vladimir Putin, joka on valmis joukkotuhontatason raakuuksiin ja on välinpitämätön omien joukkojensa tappioiden suhteen – ja vielä pohjimmiltaan pelkuri. Kun Zelenskyi kävi tällä viikolla rintamalla Bahmutissa, Putin uskaltautui Minskiin.

Zelenskyi, 44, on juristi, joka teki uraa myös Venäjällä suosittuna koomikkona. Erityisen tunnettu oli televisiosarja Kansan palvelija, jossa hän esitti presidentiksi sattumalta päätynyttä opettajaa.

Fiktio muuttui tosielämäksi, kun Zelenskyi haastoi istuvan presidentin Petro Porošenkon kevään 2019 presidentinvaaleissa ja voitti. Kampanjassa korostuivat eliitin ulkopuolisuus, tarve kitkeä korruptiota ja lupaus muutoksesta. Zelenskyi lupasi kuitenkin myös rauhaa Venäjän kanssa. Venäjähän oli aloittanut sodan Ukrainaa vastaan jo keväällä 2014 miehitettyään Krimin ja käynnistettyään taistelut itäisessä Ukrainassa.

” Zelenskyi osoittautui kansansa luottamuksen arvoiseksi.

Zelenskyi toi mukanaan uuden ja pätevän avustajakaartin, joka ei ollut ahne. Kaikki eivät kuitenkaan onnistuneet välttämään korruption houkutuksia, ja se alkoi heikentää Zelenskyin kannatusta. Odotukset olivat korkealla, mutta elämässä muutoksia tapahtuu hitaammin kuin televisiosarjassa. Varsinkin, kun Venäjä jatkoi Itä-Ukrainassa Ukrainan voimavaroja verottanutta näännytyssotaansa. Lupaukset rauhasta jäivät muutamiin vankienvaihtoihin.

Zelenskyin suosio laski. Syksyllä 2021 kannatus oli romahtanut jo alle 30 prosentin. Zelenskyistä oli tulossa taas yksi toiveet pettänyt poliitikko.

Mutta sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ukrainalaiset kerääntyivät tukemaan Zelenskyiä, koska tiesivät, että hänet oli valittu oikeilla ja rehellisillä vaaleilla. Myös ne kuuluvat siihen elämäntapaan, jota Venäjä uhkaa, koska pelkää.

Zelenskyi osoittautui kansansa luottamuksen arvoiseksi. Hän ei paennut vaan jäi. Zelenskyi on juuri sellainen johtaja, jota Ukraina ja koko demokraattinen maailma vaikeassa tilanteessa tarvitsivat.

Washingtonin-vierailu oli tuorein todiste siitä. Zelenskyi sai vierailullaan vahvistettua tukea Ukrainalle ja uskoa maansa voittoon. Hän myös osoitti, että aika käy nyt Venäjää vastaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.