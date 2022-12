Suomella on velvollisuus auttaa Ukrainan pakolaisia

Suomi ja Viro valmistelevat yhdessä mallia, jossa tammikuusta alkaen viikoittain 50–100 ukrainalaista voisi siirtyä viranomaisten järjestämillä kyydeillä Suomeen. Ratkaisu on oikea.

Viroon on tullut niin paljon Venäjän hyökkäyssotaa paenneita ukrainalaisia, että vastaanottojärjestelmä on kuormittunut. Nyt Suomi ja Viro valmistelevat yhdessä mallia, jossa tammikuusta alkaen viikoittain 50–100 ukrainalaista voisi siirtyä viranomaisten järjestämillä kyydeillä Suomeen.

Tällä järjestetyllä Suomi auttaa paitsi ukrainalaisia myös Viroa. Tilapäisen suojelun statuksen perusteella EU:ssa olevat ukrainalaiset voisivat toki siirtyä itsekin haluamaansa EU-maahan, mutta nyt vaihtoehtoa muuttaa Suomeen siis tarjotaan aktiivisesti. Kun se tehdään organisoidusti, tilanne Virossa helpottaa ja Suomen järjestelmässä on tulijoille paikat valmiina.

Samalla on syytä varautua siihen, että talven mittaan Ukrainasta saattaa vielä moni joutua lähtemään ulkomaille pakoon. Venäjän kymmenen kuukautta jatkama raaka hyökkäyssota ei ole sujunut Kremlin suunnitelmien mukaan, koska ukrainalaiset ovat puolustaneet maataan sankarillisesti. Tässä puolustustaistelussa lännen aseapu on ollut tärkeää, mutta ukrainalaisten taistelu ratkaisevaa. Venäjä on kostanut terrorisoimalla siviiliväestöä ja tuhoamalla ohjuksilla Ukrainan sähkö-, lämpö- ja vesi-infrastruktuuria.

Monin paikoin Ukrainassa elämä on tämän vuoksi talvella mahdotonta. Siirtyminen maan sisällä toisiin osiin ei välttämättä riitä, sillä sähkön ja lämmön jakeluverkot ovat tuhojen vuoksi ylikuormitettuja rauhallisemmillakin seuduilla.

Ukrainalaisten auttaminen kaikin keinoin on suomalaisten velvollisuus. Ilman ukrainalaisten vankkaa puolustustahtoa ja valmiutta uhrauksiin Suomen turvallisuuspoliittinen asema ja nykytilanne olisivat hyvin erilaisia.

